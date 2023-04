Weekendowe nowości na Netflix. Podpowiadamy, co dobrego obejrzycie

Zaczynamy weekend! Jak co tydzień publikujemy dla was listę nowości, jakie przygotował dla serialowych i filmowych maniaków Netflix. Sprawdźcie, co warto obejrzeć.

„Facet z Florydy”

Tonący w długach gliniarz musi wrócić do swojej rodzinnej Florydy z szemraną misją. Tam daje się wciągnąć w szalone i śmiertelnie niebezpieczne poszukiwanie skarbów.Tonący w długach gliniarz musi wrócić do swojej rodzinnej Florydy z szemraną misją. Tam daje się wciągnąć w szalone i śmiertelnie niebezpieczne poszukiwanie skarbów.



„Queenmaker”

Po tragicznym wypadku specjalistka od rozwiązywania problemów postanawia pomóc honorowej prawniczce zostać burmistrzynią — a przy okazji zemścić się na byłym pracodawcy.



„Zjawiska”

Trzy kobiety w średnim wieku, które badają zjawiska paranormalne, zostają wystawione na próbę, gdy znika ich lider — ojciec Pilón.



„Siedmiu królów musi umrzeć”

Po śmierci króla Edwarda wojownik Uhtred z Bebbanburga i jego towarzysze podróżują przez rozdartą Anglię z nadzieją, aby wreszcie ją zjednoczyć.



„Amerykańska obława: Sprawa zamachowców z Maratonu Bostońskiego”

Archiwalne nagrania, wstrząsające rekonstrukcje i wywiady na wyłączność rzucają nowe światło na tragedię – i dwóch braci – którzy sterroryzowali całe miasto.



„Leanne Morgan: I'm Every Woman”

Morgan pokazuje swoje życie poprzez intymne opowieści o dorastaniu w małym miasteczku w Tennessee, prawie 20-letnim małżeństwie, wyzwaniach związanych z wychowywaniem trojga dzieci i jej pierwszym doświadczeniu jako babcia.



„CELESTE BARBER: Fine, thanks”

Aktorka i komiczka Celeste Barber występuje w Sydney, gdzie dzieli się intymnymi szczegółami na temat małżeństwa, zdrowia psychicznego, zabawek erotycznych i nie tylko.



„Teściowa z piekła rodem”

Od wybuchu pandemii wścibska Isadir mieszka z rodziną i skutecznie utrudnia życie niewydarzonemu synowi i synowej, w której widzi rywalkę.



Sezon 8. „CoComelon”

J.J. pomoże ci w nauce liter, liczb, odgłosów zwierząt i wielu innych rzeczy w serialu edukacyjnym pełnym zabaw i wierszyków dla całej rodziny!Czytaj też:

Nie tylko „Miłość i śmierć”. HBO Max ma dla nas masę nowości w drugiej połowie kwietniaCzytaj też:

Piątkowy QUIZ. Kategoria? Rozrywka. Sprawdź, ile wiesz!