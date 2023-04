Najpopularniejsze wśród Polaków seriale Netfliksa. Co chętnie oglądamy?

10. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



9. „Niedostrzegana”



Szukająca swojego męża sprzątaczka zostaje wciągnięta w spisek, który ujawnia dawne tragedie i popycha ją ku przemocy.



8. „Rodzinne więzy”



Życie pewnej dziennikarki staje na głowie, gdy próbując chronić brata przed organami ścigania, niechcący wplątuje rodzinę w knowania barona narkotykowego.



7. „Miłość jest ślepa”



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



6. „Wellmania”



Problemy zdrowotne zmuszają krytyczkę kulinarną do przemyślenia swojego imprezowego stylu życia. Postanawia więc prowadzić się zdrowiej - jaką mordęgą by to nie było.



5. „Przed kim uciekamy, Mamo?”



Ukrywające tajemniczą przeszłość matka i córka wiodą żywot bezimiennych zbiegów. Pomieszkują w różnych hotelach i postrzegają wszystkich ludzi jako zagrożenie.



4. „Przez Ocean”



Marsylia, rok 1940. Dwoje Amerykanów i ich pomocnicy organizują akcję ratunkową dla artystów, pisarzy i innych uchodźców pragnących uciec z ogarniętej wojną Europy.



3. „Upadek królestwa”



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



2. „Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



1. „Nocny agent”



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.Czytaj też:

Gerard Depardieu znów ma kłopoty. Tym razem oskarżenia wysunęło aż 13 kobietCzytaj też:

Nick Carter oskarżony o gwałt. Szokujące zeznania piosenkarki