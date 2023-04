Jakie seriale na Netflix najchętniej oglądają teraz Polacy? Lista TOP 10

10. „Miłość jest ślepa”



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



9. „Cień i kość”



Siły zła stają na drodze młodej wojowniczki, która dysponuje magiczną siłą mogącą zjednoczyć jej świat.



8. „Ranczo”



Losy Amerykanki Lucy Wilskiej, która po przyjeździe do małej wioski na Podlasiu dostaje w spadku dworek. Z biegiem czasu jej życie zaczyna się coraz bardziej komplikować.



7. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



6. „Przed kim uciekamy, Mamo?”



Ukrywające tajemniczą przeszłość matka i córka wiodą żywot bezimiennych zbiegów. Pomieszkują w różnych hotelach i postrzegają wszystkich ludzi jako zagrożenie.



5. „Niedostrzegana”



Szukająca swojego męża sprzątaczka zostaje wciągnięta w spisek, który ujawnia dawne tragedie i popycha ją ku przemocy.



4. „Wojna na pełnym morzu”



Gdy wybucha druga wojna światowa, dwaj marynarze na norweskim handlowcu muszą sprostać brutalnej rzeczywistości, by przetrwać konflikt, w który nie chcieli się mieszać.



3. „Wellmania”



Problemy zdrowotne zmuszają krytyczkę kulinarną do przemyślenia swojego imprezowego stylu życia. Postanawia więc prowadzić się zdrowiej - jaką mordęgą by to nie było.



2. „Upadek królestwa”



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



1. „Nocny agent”



Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.

