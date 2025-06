Znamy kolejnych członków obsady serialu o Harrym Potterze! Niektórych już znamy!

Nowa produkcja HBO będzie wierną adaptacją kultowej serii książek o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling, która pełni również rolę producentki wykonawczej. Serial z fantastyczną obsadą ma za zadanie wprowadzić w świat Harry’ego Pottera kolejne pokolenie fanów. Każdy sezon będzie bogaty w szczegóły z magicznego świata i w odmieniony sposób pokaże niesamowite przygody uwielbianych na całym świecie bohaterów.

Kto w obsadzie serialu o „Harrym Potterze”? Są nowe nazwiska!

Dziś platforma HBO Max ogłosiła, że do obsady dołączają: Katherine Parkinson, Lox Pratt, Johnny Flynn, Leo Earley, Alessia Leoni, Sienna Moosah, Bel Powley, Daniel Rigby i Bertie Carvel. Niektórych z tych aktorów możecie już dobrze znać! Przykładowo, Bel Powley grała w „Światełku”, „White Boy Rick” czy „Królu Staten Island”, a Johnny'ego Flynna oglądaliśmy w „Ripley”, „Lovesick” czy „Jednym życiu”. Platforma nie zdradziła jeszcze, w kogo wcielą się nowo ogłoszeni członkowie obsady.

Galeria:

Znamy kolejnych członków obsady serialu o Harrym Potterze!

Niedawno do obsady serialu z uniwersum Harry'ego Pottera dołączyli:

Katherine Parkinson jako Molly Weasley

Członkowie rodziny Malfoy – Lox Pratt jako Draco Malfoy i Johnny Flynn jako Lucius Malfoy

uczniowie Hogwartu – Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil oraz Sienna Moosah jako Lavender Brown

Bel Powley jako Petunia Dursley i Daniel Rigby jako Vernon Dursley

Bertie Carvel jako Cornelius Fudge

Serial został napisany i wyprodukowany przez Francescę Gardiner. Mark Mylod będzie producentem wykonawczym i odpowiada za reżyserię wybranych odcinków. Produkcja powstaje dla HBO we współpracy z Brontë Film and TV oraz Warner Bros. Television. Producentami wykonawczymi są również J.K. Rowling, Neil Blair i Ruth Kenley-Letts z Brontë Film and TV oraz David Heyman z Heyday Films.

