10+ dobrych tytułów na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

„Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba”



Zamieszczone w tym dokumencie wywiady z wykonawcami, aktywistami i byłymi pracownikami pozwalają lepiej zrozumieć sukcesy i skandale towarzyszące serwisowi Pornhub.



„MH370: Samolot, który zniknął”



W 2014 roku samolot z 239 osobami na pokładzie znika z radarów. Ten serial dokumentalny opowiada o jednej z największych zagadek współczesności - locie MH370.



„Luther: Zmrok”



Genialny, ale zhańbiony londyński detektyw John Luther, którego męczy sprawa nierozwiązanego morderstwa, ucieka z więzienia, żeby dopaść sadystycznego seryjnego zabójcę.



„Monique Olivier: Asystentka diabła”



W latach 1987 - 2003 Michel Fourniret zapracował na opinię najbardziej odrażającego mordercy we Francji, ale co z jego żoną? Była pionkiem w jego rękach czy wspólniczką?



„Przybłędy”



Idealnie poukładane, uprzywilejowane życie czarnej kobiety zaczyna chwiać się w posadach, gdy w jej spokojnym miasteczku pojawia się dwójka nieznajomych.



„Zgubiony telefon”



Życie pewnej kobiety zmienia się w koszmar, gdy niebezpieczny mężczyzna znajduje zgubiony przez nią telefon i zaczyna śledzić jej każdy krok.



„Bracia”



Gdy żołnierz walczący w Afganistanie zostaje uznany za zmarłego, jego młodszy brat pociesza szwagierkę i zbliża się do niej. Niedługo później wojskowy nieoczekiwanie powraca.



„Infiesto”



Dwójka detektywów tropi porywaczy działających według nikczemnego planu, ale szalejąca pandemia COVID-19 komplikuje nie tylko śledztwo, ale i ich życie prywatne.



„Zaklinacze słoni”



Bomman i Bellie z południa Indii poświęcają życie opiece nad osieroconym słoniątkiem o imieniu Raghu, tworząc rodzinę jak żadna inna.



„Efekt Marthy Mitchell”



Dokument o żonie ważnego polityka, która nie wahała się mówić prawdy podczas afery Watergate — oraz o działaniach administracji Nixona, które miały ją zdyskredytować.



„Na Zachodzie bez zmian”



Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.



„Spotlight”



Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.



„Po złej stronie torów”



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.Czytaj też:

„The Last of Us” najchętniej oglądanym serialem w historii HBO Max. Tyle osób włączyło finałowy odcinekCzytaj też:

SkyShowtime ma dla widzów perełkę. Zobaczcie zwiastun nowego „Grease”