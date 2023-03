SkyShowtime ma dla widzów perełkę. Zobaczcie zwiastun nowego „Grease”

Platforma SkyShowtime potwierdziła dziś datę premiery nowego serialu „Grease: Rise of the Pink Ladies”. Muzyczny serial produkcji Paramount Television Studios trafi na SkyShowtime w piątek 7 kwietnia. W dniu premiery w serwisie na widzów czekać będą aż 2 odcinki serialu, a kolejne dodawane będą co piątek.

„Grease: Rise of the Pink Ladies”. O czym będzie?

Akcja tego rozśpiewanego serialu toczy się 4 lata przed fabułą kultowego filmu „Grease”. W 1954 roku, nim rock’n’roll stał się modny, a gang T-Birds zyskał sławę najfajniejszego w szkole, cztery zbuntowane outsiderki postanawiają zacząć żyć na swoich zasadach. Ich bunt szybko wywołuje w szkole moralną panikę, która na zawsze zmieni liceum Rydell High.

W produkcji występują: Marisa Davila jako Jane, Cheyenne Isabel Wells jako Olivia, Ari Notartomaso jako Cynthia, Tricia Fukuhara jako Nancy, Shanel Bailey jako Hazel, Madison Thompson jako Susan, Johnathan Nieves jako Richie, Jason Schmidt jako Buddy, Maxwell Whittington-Cooper jako Wally i Jackie Hoffman jako wicedyrektor McGee.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serii:

Scenarzystką i jedną z reżyserek serialu jest Annabel Oakes („Atypical”, „Transparent”), która pełni też funkcje showrunnerki i producentki wykonawczej. Za produkcję serialu odpowiadają również Marty Bowen i Wyck Godfrey reprezentujący wytwórnię Temple Hill, a także Adam Fishbach i Alethea Jones („Made For Love”, „Dollface”, „Evil”), która jest też reżyserką pilota i dwóch odcinków.

W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Erik Feig i Samie Kim z wytwórni PICTURESTART, a producentką serialu jest Grace Gilroy. Za choreografię odpowiada Jamal Sims, pełniący też funkcję reżysera, a twórcą i producentem muzyki jest nominowany do nagrody Grammy Justin Trante.

