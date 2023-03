„The Last of Us” najchętniej oglądanym serialem w historii HBO Max. Tyle osób włączyło finałowy odcinek

8,2 mln – tylu widzów w dniu premiery oglądało finał historii Joela i Ellie, wliczając w to wyniki platformy HBO Max i kanału telewizyjnego HBO. Stanowi to niewielki wzrost względem ósmego epizodu, który obejrzało 8,1 mln widzów.

Średnio, pierwsze sześć odcinków popularnego serialu, oglądało 30,4 mln widzów, a premierowy epizod zbliża się do 40 mln widzów. Dla porównania, "Ród Smoka", również produkcji HBO Max, oglądało średnio 29 mln widzów na odcinek.

„The Last of Us”. O czym jest serial?

„The Last of Us” to serial HBO Original oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo The Last of Us, opracowanej przez Naughty Dog dla platform Playstation.

Akcja serialu rozgrywa się 20 lat po zniszczeniu cywilizacji przez globalną pandemię. Joel (Pedro Pascal) zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią Ellie (Bella Ramsey), która może być ostatnią nadzieją ludzkości. Pozornie proste zadanie przeradza się w brutalną i wzruszającą podróż, gdy tych dwoje przemierzając Stany Zdjędnoczone, zaczyna polegać na sobie, by przeżyć.

Na platformie HBO Max można zobaczyć już wszystkie odcinki pierwszej serii tego uznanego przez krytyków serialu. Wiadomo już, że produkcja powróci z 2. sezonem, którego producentami będą również Craig Mazin i Neil Druckman. Nowe odcinki zobaczymy najwcześniej na przełomie 2024 i 2025 roku.

