Co oglądają teraz Polacy na Netflix? TOP 10 seriali

10. „Doskonale dopasowani”



Rywalizując w zabawie, której celem jest stworzenie związku, najbardziej dopasowane pary wcielą się w swatów, próbując rozbić inne pary poprzez wysyłanie ich na randki z nowymi singlami zaproszonymi do willi. Czy uda im się stworzyć lepiej dopasowane pary, czy też będą jedynie siać zamęt?



9. „Czarna lista”



Serial opowiada o byłym agencie specjalnym, Raymondzie Reddingtonie zwanym „Red”, jednym z najbardziej poszukiwanych przez FBI uciekinierów. Red pośredniczył w największych aferach kryminalnych na całym świecie, przez co zyskał przydomek „Concierge przestępczości”.



8. „Wednesday”



Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół — i wrogów — w Akademii Nevermore.



7. „Modni i modniejsi”



Utalentowani projektanci z całego świata rywalizują ze sobą o nagrodę w wysokości 250 000 dolarów i szansę na zaistnienie w świecie mody.



6. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



5. „Triada”



Rebecca odkrywa, że po urodzeniu została rozdzielona z dwiema pozostałymi siostrami, wyrusza więc w niebezpieczną podróż, aby odkryć prawdę o swoim pochodzeniu.



4. „Outer Banks”



Grupa nastolatków ujawnia długo skrywaną tajemnicę, uruchamiając łańcuch zdarzeń, dzięki którym przeżyją niezapomnianą przygodę.



3. „Po złej stronie torów”



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.



2. „Sex/Life”



Jest zwyczajną matką i żoną z przedmieść — ale nie zawsze tak było. Gdy przywołuje szaloną przeszłość, do głosu dochodzą jej długo skrywane pragnienia.



1. „MH370: Samolot, który zniknął”



W 2014 roku samolot z 239 osobami na pokładzie znika z radarów. Ten serial dokumentalny opowiada o jednej z największych zagadek współczesności - locie MH370.Czytaj też:

Cara Delevingne szczerze o nałogu. Uratowało ją nagranie, które wstrząsnęło światemCzytaj też:

Wołodymyr Zełenski nie wystąpi na Oscarach. Akademia odrzuca prośbę