Nowości na HBO Max w lutym. Zobaczymy m.in. dokument o Johnnym Deppie i Amber Heard

W lutym HBO Max wypełnią nowości filmowe, serialowe oraz poruszające propozycje dokumentalne jak „Mariupol: opowieści mieszkańców” czy wyczekiwany „Johnny Depp kontra Amber Heard”. Poznaliśmy już premiery, które przypadają na dni od 1 do 12 lutego. Sprawdźcie, co obejrzycie.

Nowości na HBO Max w lutym

„Oh Hell!”



Ośmioodcinkowy dramat opowiadający historię z perspektywy 24-letniej Helene, którą wszyscy nazywają po prostu „Hell”. Jak może sugerować jej imię, kobieta przechodzi od jednej katastrofy do drugiej.



„Szpieg wśród przyjaciół”



Sześcioodcinkowy, oparty na bestsellerowej książce New York Timesa napisanej przez Bena Macintyre'a serial przedstawia prawdziwą historię Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Philby był najbardziej znanym brytyjskim dezerterem i sowieckim podwójnym agentem, a jego zdrada, odkryta u szczytu zimnej wojny, doprowadziła do ogromnego kryzysu w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie. Obraz przedstawia historię dwulicowości, lojalności, zaufania i zdrady.



„Cormoran Strike: Niespokojna krew”



Strike i Robin zostają zatrudnieni do zbadania swojej pierwszej ważnej sprawy: tajemniczego zniknięcia dr Margot Bamborough w 1974 roku.



„Powiedz mi wszystko”



Coś jest nie tak z Jonny'm. Krótko mówiąc – jest nastolatkiem. Co zawsze było trudne. Jednak bycie nastoletnim chłopcem z depresją jest jeszcze trudniejsze. Szczególnie dziś w dobie wszechobecnych technologii i nieustannego szumu mediów społecznościowych. Na szczęście Jonny ma wokół siebie gang, na którym może naprawdę polegać. Pytanie, czy jest to rzeczywiście prawdą? Zakorzeniony w prawdziwych obserwacjach dotyczących życia młodych ludzi obraz jest porywającym, zabawnym i prowokacyjnym dramatem o dorastaniu.



„Zwrotnik przemocy”



Moses był niemowlęciem, kiedy nielegalnie przybył na francuską wyspę Majottę. Wychowany przez francuską pielęgniarkę, jest teraz 13-letnim chłopcem, którego niektórzy miejscowi się boją, ponieważ ma różnokolorowe oczy, nazywane „oczami diabła”. Po nagłej śmierci matki, w obawie przed deportacją, trafia do slumsów, w których mieszkają całkowicie porzucone przez społeczeństwo dziesiątki samotnych dzieciaków. Podążając za przywódcą gangu Bruce'em, Moses musi przyjąć kodeksy działania grupy, aby przeżyć.



„Celeste i Jesse – Na zawsze razem”



Celeste i Jesse poznali się w liceum i wkrótce wzięli ślub. Po latach wspólnego życia ich związek przechodzi kryzys. Para postanawia się rozwieść i mimo to zachować przyjacielskie relacje.



„W nieskończoność”



Evan McCauley posiada umiejętności, których nigdy się nie uczył, oraz wspomnienia z miejsc, których nigdy nie odwiedził. Mężczyzna jest na skraju załamania nerwowego, ale z pomocą przychodzi mu tajna grupa. Jej członkowie informują go, że jego wspomnienia mogą być prawdziwe – ale pochodzą z wielu poprzednich wcieleń. Wprowadzają Evana do niezwykłego świata, w którym kilku utalentowanych ludzi otrzymuje możliwość ciągłego odrodzenia. Evan musi współpracować z grupą, aby odblokować odpowiedzi w swoich wspomnieniach i ocalić ludzkość przed mężczyzną (Chiwetel Ejiofor), który chce zniszczyć świat, aby w końcu powstrzymać przeklęty cykl reinkarnacji.



„Diler”



Johnny (Sverre Rous) jest 14-letnim dilerem narkotyków, który ma skomplikowaną sytuację rodzinną. Pewnej nocy w Antwerpii spotyka słynnego aktora Antony'ego (Ben Segers) i kradnie jego portfel. Chłopak zostaje zatrzymany przez policję. Szybko jednak wychodzi na wolność ponieważ Antony postanawia nie wnosić oskarżeń. Ma jednak jeden warunek. Chce, aby Jonny został jego osobistym dilerem. Mężczyźni nawiązują przyjaźń i snują plany na przyszłość, ale stare nawyki nie dają im o sobie zapomnieć. Belgijski aktor Jeroen Perceval debiutuje w roli reżysera filmu fabularnego.



„Wszystko, co żyje”



Dwóch braci prowadzi ptasi szpital w New Delhi w Indiach, gdzie ratuje ranne kanie czarne. W jednym z najbardziej zaludnionych miast na świecie, gdzie krowy, szczury, małpy, żaby i wieprze przepychają się z ludźmi, mężczyźni opiekują się tysiącami hipnotyzujących stworzeń, które codziennie spadają z duszącego się od smogu nieba. W miarę nasilania się zanieczyszczenia środowiska i niepokojów społecznych, opowieść o relacji między braćmi a zaniedbanymi ptakami tworzy poetycką kronikę upadającego ekologicznie miasta i pogłębiających się podziałów społecznych.



„Przy odrobinie szczęścia”



Lindsey Johnson, kierowniczka ds. przejęć w sieci hoteli wypoczynkowych, jedzie do miasta na irlandzkim wybrzeżu, aby kupić ziemię, na której stoi stary zamek. Jednak, kiedy jest już na miejscu, jej irlandzka krew i pociąg do Brennana O'Briena, członka rady miejskiej, stopniowo zmieniają jej plany.



„T2 Trainspotting”



Renton (Ewan McGregor) zbudował sobie małą stabilizację. Wyzwolił się z nałogu, ma piękną żonę i dobrą pracę. Pewnego dnia postanawia wybrać się w sentymentalną podróż do Edynburga. Po przybyciu na miejsce zaczyna odwiedzać dawnych kumpli. Okazuje się, że Spud (Ewen Bremner) w dalszym ciągu walczy z uzależnieniem, Simon (Jonny Lee Miller) robi szemrane interesy, a Begbie (Robert Carlyle) nadal ma problemy z prawem. Co przyniesie im spotkanie po latach? Laureat Oscara Danny Boyle (Slumdog. Milioner z ulicy, 127 godzin) powraca z drugą częścią swojej brawurowej opowieści o zagubionych w życiu mieszkańcach Edynburga. Trainspotting zyskał w latach dziewięćdziesiątych status dzieła kultowego. Nakręcony na podstawie powieści Irvinga Welsha obraz bezbłędnie chwytał ducha czasów i pokazywał pokolenie niemających pomysłu na przyszłość, pogrążonych w nałogach dwudziestolatków. Teraz twórcy biorą na warsztat m.in. media społecznościowe, gentryfikację, fundusze europejskie oraz problem imigrantów.



„Bruno Reidal: Spowiedź mordercy”



Cantal, Francja, rok 1905. W lesie otaczającym jego rodzinną wioskę, młody seminarzysta Bruno Reidal morduje chłopca, po czym natychmiast poddaje się władzom. W więzieniu, przesłuchiwany przez wiele tygodni, staje przed panelem złożonym z trzech lekarzy, którzy próbują zrozumieć jego zbrodnicze impulsy. Proszą Bruna, aby odsłonił przed nimi swoją przeszłość, pisząc historię swojego życia. Ma zidentyfikować wydarzenia lub anomalię, które mogły sprowadzić go na złą drogę.



„Piotruś Królik”



Piotruś Królik (James Corden) wraz z rodziną mieszka w norze, która znajduje się nieopodal ogrodu warzywnego starego Pana McGregora (Domhnall Gleeson). Niepokorny i ciekawski królik każdego dnia podejmuje ryzyko i wkrada się na działkę, skąd wynosi pyszne warzywa. W końcu jego potyczka z panem McGregorem przechodzi na zupełnie nowy poziom… Tym razem gra toczy się o serce kochającej zwierzęta sąsiadki (Rose Byrne). Szalona komedia o przygodach niepoprawnego królika inspirowana książką autorstwa Beatrix Potter. Na jej twórczości nieprzerwanie od 1902 roku wychowują się kolejne pokolenia dzieciaków. Reżyser Will Gluck (To tylko seks) bierze na warsztat ponadczasową opowieść i tworzy pocieszny film dla małych i dużych.



„Traffic”



Trzy historie przedtsawiające walkę z narkotykami z perspektywy ojca, policjanta oraz żony. Konserwatywny sędzia staje na czele szeroko zakrojonych działań prowadzonych w ramach walki z narkotykami, tylko po to, by odkryć, że jego nastoletnia córka jest uzależniona. Dwóch agentów DEA chroni swojego informatora. Żona uwięzionego barona narkotykowego próbuje prowadzić rodzinny interes.



„Któryś jest w niebie”



Koniec XIX wieku. Lise jest najstarszą córką duńskiego właściciela ziemskiego. Matka dziewczyny ma wkrótce urodzić w domu, w którym Biblia dyktuje sposób życie, a przesądy są silniejsze niż zaufanie do nauki. Niemniej życie Lise również ostrożnie odkrywa ducha nowej ery: jej matka zawalczyła o to, by jej córka została pierwszą dziewczyną, która pójdzie do szkoły. Kiedy jednak ciąża jej matki okazuje się zagrażać jej życiu, Lise zdaje sobie sprawę, jak kruche są jej plany na przyszłość. Dramat o dojrzewaniu, który został zainspirowany powieścią Marie Bregendahl z 1912 roku.



„Świnka”



Nastoletnia Sara ma nadwagę, która czyni z niej cel nieustannego zastraszania. Wieczorem w hiszpańskim miasteczku dziewczyna ukrywa się w sklepie mięsnym swoich rodziców. Ucieka przed kliką kapryśnych rówieśniczek, które dręczą ją na miejskim basenie. Niespodziewanie dziewczyny zostają brutalnie porwane przez nieznajomego, który odjeżdża z nimi swoim vanem. Kiedy policja zaczyna zadawać pytania, Sara milczy. Zaintrygowana nieznajomym, jest rozdarta między chęcią ujawnienia prawdy a ochroną mężczyzny, który ją uratował.



„Dos Estaciones”



María García (Teresa Sánchez) jest pięćdziesięcioletnią bizneswoman, która jest właścicielką podupadającej wytwórni tequili o nazwie Dos Estaciones. Zakład jest ostatnim na wyżynach Jalisco, który nie przeszedł w ręce zagranicznych korporacji. Niegdyś jedna z najbogatszych osób w mieście, María wie, że jej obecna sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Kiedy plaga i nieoczekiwana powódź powodują nieodwracalne szkody, kobieta jest zmuszona zrobić wszystko, co w jej mocy, aby ocalić źródło swojej dumy i zarazem podstawę funkcjonowania gospodarki w swojej społeczności. Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Kina Niezależnego w Sundance.



„Finlandia”



Zgrana grupa upartych Muxów – kulturowo uznawanych za reprezentacje trzeciej płci – w Oaxaca w południowym Meksyku żyje pod wpływem wielu nacisków. Ich sytuacja dodatkowo komplikuje się za sprawą Marty, ciekawskiej hiszpańskiej turystki. W rzeczywistości kobieta jest projektantką mody, której powierzono zadanie zbadania ich awangardowych strojów do nowej linii. Gdy Marta zaczyna kwestionować swoją misję po nawiązaniu znaczącego związku z Muxami, region nawiedza trzęsienie ziemi – wstrząsając społecznością i uwalniając szereg emocji, które były głęboko ukryte pod powierzchnią.



„Mgnienia miłości”



Dzielnica Port Richmond w Filadelfii, trudna okolica, w której mieszają się kultury, ale nadal obowiązuje prawo ulicy. Młody Frankie marzy o lepszym życiu i stara się zapewnić normalność swojemu nastoletniemu siostrzeńcowi. Wierzy też, że uda im się uciec z pułapek drobnych przestępstw i uzależnień, w które wpadł jego ojciec. Kiedy Frankie spotyka Jane, głuchoniemą dziewczynę z zamożnej rodziny, nagle odżywa w nim nadzieja na miłość i lepsze życie. Wcześniej jednak musi spróbować uciec od kłopotów ulicy i wpływu starszej siostry.



„Gdzie jest Anne Frank?”



Kitty, wyimaginowana przyjaciółka, do której Anne Frank pisała w swoim pamiętniku, ożywa w dzisiejszym Amsterdamie. Nie zdaje sobie sprawy, że od tamtej pory minęły dekady i wyrusza w podróż, by odnaleźć swoją koleżankę.



„Piotruś Pan”



W chłodną noc w Londynie Wendy Darling hipnotyzuje swoich braci opowieściami o legendarnym piracie Kapitanie Haku. Pojawienie się tej nocy w ich dziecinnym pokoju Piotrusia Pana oraz zazdrosnej małej wróżki o imieniu Dzwoneczek rozpoczyna wielką przygodę.



„Hiroszima, moja miłość”



Francuska aktorka i japoński architekt angażują się w krótki, ale intensywny romans w powojennej Hiroszimie. Ich wzajemna fascynacja skłania ich do ponownego przeżywania ich naznaczonych bliznami wspomnień o miłości i cierpieniu.



„Mała lekcja miłości”



Julie i Mathieu, zaraz po swoim pierwszym spotkaniu, wyruszają w podróż po Paryżu, aby powstrzymać jednego z uczniów mężczyzny przed zrobieniem czegoś głupiego. W starym, małym samochodzie Mathieu te dwie postacie mieszają się jak olej z wodą, a beztroska nauczyciela matematyki nie zawsze idzie w parze z ponadprzeciętną osobowością Julie. Jednak im bardziej Mathieu odkrywa kruchość ukrytą za entuzjazmem Julie, tym bardziej para staje się nierozłączna.



„Kto porwał Madeleine McCann”



W maju 2007 roku trzyletnia Madeleine McCann zniknęła z wakacyjnego kurortu w Portugalii. Teraz niemiecka policja uważa, że wie, kto jest odpowiedzialny za zbrodnię. Wywiady z dziennikarzami śledczymi dotyczą tego nowego podejrzanego.



„Johnny Depp kontra Amber Heard”



Dwuczęściowy dokument prezentuje wybuchowe dowody, intymne archiwa osobiste i pogłębione wywiady z członkami obydwu zespołów prawniczych. Bada sprawę o zniesławienie, która toczyła się przed brytyjskim sądem oraz złożoną kwestię przemocy domowej.



„Mariupol: Opowieści mieszkańców”



Historia zniszczenia ukraińskiego miasta Mariupol opowiedziana słowami ludzi, którzy w nim mieszkali. Mariupol jest symbolem tego, co stało się z Ukrainą. Było to nowoczesne europejskie miasto liczące 400 tys. mieszkańców. W ciągu dwóch miesięcy został zniszczone, a ukraińscy urzędnicy szacują, że zginęło ponad 20 tys. jego mieszkańców. Obraz opowiada historię od pierwszych chwil wojny po ostatnie dni oblężonej huty Azovstal i upadku miasta. Jest to opowieść o zbrodniach wojennych i cierpieniu. Mówi także o ludziach, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i nieugiętym duchem.

Nowości w HBO Max – dzień po dniu

1 lutego



Pechowa Hela, odc. 1-8YOLO II, odc. 3All American V, odc. 9All American: Nowe początki II, odc. 9



2 lutego





Celeste i Jesse - Na zawsze razemMariupol: Opowieści mieszkańców Superzłoczyńcy: śledztwo Velma, odc. 7-8



3 lutego





Na planie XX, odc. 5Kto porwał Madeleine McCann, odc. 1-3W nieskończonośćTrafficKtóryś jest w niebieŚwinkaDos EstacionesFinlandiaMgnienia miłości



4 lutego





Total DramaRama III, odc. 1-26Thomas and Friends XXV, odc. 40-52Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 3Piotruś PanGdzie jest Anne Frank?



5 lutego





Parallel Mothers



6 lutego





Hiroszima, moja miłośćMurielMała lekcja miłościThe Last of Us, odc. 4



7 lutego





Młody Sheldon VI, odc. 11Winchesterowie, odc. 9Szpieg wśród przyjaciół, odc. 1-6Cormoran Strike: Niespokojna krew, odc. 1



8 lutego





YOLO II, odc. 2All American II, odc. 10All American: Nowe początki II, odc. 10DilerAqua Teen Forever: PlantasmWszystko, co żyje



9 lutego





Johnny vs Amber, odc. 1-2Powiedz mi wszystko, odc. 1-6Velma, odc. 9-10Przy odrobinie szczęścia



10 lutego





Na planie XX, odc. 6T2 TrainspottingBruno Reidal: Spowiedź mordercy



11 lutego





Craig of the Creek IV, odc. 2Craig of the Creek IV, odc. 11-20Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 4Piotruś Królik



12 lutego





