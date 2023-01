Nowości na Netflix w tym tygodniu. Sprawdzamy, co obejrzymy

W tym tygodniu na Netfliksie zadebiutuje wyczekiwany dokument o Pameli Anderson. Ponadto zobaczymy nowy miniserial, kontynuacje jednej z popularnych serii, czy dobre filmy – zarówno nowe, jak i sprzed kilku lat. Przejrzyjcie naszą listę i sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

Nowości na Netflix w tym tygodniu

„Pamela: Historia miłosna” – wtorek



Posiłkując się osobistymi nagraniami wideo i pamiętnikami, Pamela Anderson opowiada o drodze do sławy, burzliwych romansach i skandalu wywołanym słynną sekstaśmą.



„Świat oczami Cunk” – wtorek



To komediowy paradokument od stacji BBC, który przedstawia w pełen humoru sposób opowieść, którą snuje Philomena Cunk. Pokazuje ona, wędrując po świecie to co się ludziom udało, a co niestety nie do końca.



„Stromboli” – piątek



Gdy jej wakacje niemal kończą się tragedią, nękana wspomnieniami o rozbitym małżeństwie i konflikcie z córką kobieta trafia na turnus samorozwoju.



„Miliony Gunthera” – środa



Ten włoski spadkobierca firmy farmaceutycznej i ambitny impresario w ciągu 30 lat zbudował w imieniu czworonożnego szefa prawdziwe imperium, kupując okazałe posiadłości, prowadząc kontrowersyjne eksperymenty społeczne i obmyślając jeden z największych przekrętów podatkowych wszech czasów.



„On my Block: Freeridge” – czwartek



„Freeridge” przedstawi historię grupy nastolatków, którzy są zmuszeni odczynić klątwę po tym, jak w ich ręce trafia dziwna, stara skrzynka, która ściąga na nich coś więcej niż tylko nieszczęście. Akcja serialu została osadzona w tym samym kalifornijskim miasteczku, w którym rozgrywa się akcja „On My Block”.



„Niania w Nowym Jorku” – środa



21-letnia studentka, Annie, zatrudnia się jako niania w domu zamożnej, nowojorskiej rodziny.



„Ostatni Komers” – środa



Grupa młodzieży kończąca naukę w gimnazjum przygotowuje się do ostatniej imprezy.



„Siła Ducha” – piątek



Nieustępliwa nastolatka z Australii podąża za marzeniami — i stawia czoła lękom — pragnąc zostać najmłodszą osobą, która samodzielnie opłynie świat.



„Kolory miłości” – środa



Kiedy bibliotekarka Taylor Harris nagle traci pracę, wraca do swojego małego rodzinnego miasteczka w Montanie. Tam angażuje się w walkę, aby pomóc uratować mały miejski hotel jej brata przed potentatem Joelem Sheenanem. Sprawy komplikują się, gdy zakochuje się w Joelu.



„Tożsamość” – środa



Grupa nieznajomych kryje się przed burzą w odciętym od świata motelu. Wkrótce jeden po drugim zaczynają znikać.



„Wilk Wikingów” – piątek



Nastolatka jest świadkiem makabrycznego morderstwa na imprezie w swoim nowym miasteczku. Wkrótce potem zaczyna mieć niepokojące wizje i pragnienia.



„Infiesto” – piątek



Infesto to hiszpański thriller kryminalny o dwójce detektywów. Wezwano nich do górniczego miasteczka na nizinach Asturii. To tam po wielu latach znów pojawiła się zaginiona kobieta. Śledztwo mocno się komplikuje przez szalejącą wokół pandemię koronawirusa.



„Bracia” – środa



Gdy żołnierz walczący w Afganistanie zostaje uznany za zmarłego, jego młodszy brat pociesza szwagierkę i zbliża się do niej. Niedługo później wojskowy nieoczekiwanie powraca.



„I Will Be Your Bloom” – środa



Asuka zrealizowała swój cel, by zostać nauczycielką, ale po tragicznej porażce porzuca swój wymarzony zawód i staje się niezwykle wycofana.



„Wojownicze Żółwie Ninja” – środa



Grupa zmutowanych wojowników ninja i nieustraszona dziennikarka April O'Neil stają do walki z tajemniczym Klanem Walczących Stóp, który terroryzuje Nowy Jork.



„Girls 5 Eva” – środa



Girlsband, który w przeszłości zasłynął jednym przebojem postanawia dać drugą szansę marzeniom o wielkiej muzycznej karierze. Czytaj też:

Quiz z gwiazd PRL. Jak dobrze pamiętacie życie Niemena, Jędrusik i Jantar?Czytaj też:

Netflix kupił hit festiwalu Sundance za 20 mln dolarów. Oto, co wiemy o filmie „Fair Play”