Nowości na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć w wolny weekend

Wśród nowości Netfliksa znajdziecie kontynuacje swoich ulubionych serii, w tym między innymi 2. sezon programu „Słodka brygada”. W sobotę 21 stycznia dodany zostanie też premierowy odcinek „Alchemii dusz”. Z nowości w końcu obejrzeć możecie „Różowe lata 90”., w których cameo zrobilI Ashton Kutcher i Mila Kunis. Warto też poznać tytuły takie jak „Kobiety na wojnie”, „Shahmaran” czy „Nasz kandydat”. Oto lista wszystkich weekendowych nowości, które obejrzycie na Netflix.

„Kobiety na wojnie”

Francja, rok 1914. Gdy niemieckie oddziały zajmują coraz to nowe tereny, a mężczyźni ruszają na front, cztery kobiety muszą radzić sobie w wojennej rzeczywistości.



„JUNG_E”

W postapokaliptycznej przyszłości pracownica laboratorium sztucznej inteligencji próbuje zakończyć wojnę domową, klonując mózg bohaterskiej żołnierki - swojej matki.



„Shahmaran”, sezon 1.

Şahsu zaczyna studia i poznaje dziadka, z którym nie miała wcześniej kontaktu. Wkrótce wkracza też do świata legend i wielkiej miłości.



„Nasz kandydat”

Kierownik świetlicy dla młodzieży z przedmieść Paryża wchodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich. Tylko czy Francja jest gotowa na czarnego lidera?



„Imperium przepychu. Nowy Jork”

Nowa ekipa Amerykanów azjatyckiego pochodzenia zaprasza nas do swojego stylowego nowojorskiego życia, w którym góruje przepych, moda i dramaty.



„Zła dzielnica”

Grupa prostytutek usiłuje wyrwać sie z uścisku potężnego kryminalisty, ale z powodu korupcji politycznej i więzów krwi wolność wydaje im się niemal poza zasięgiem.



„Junji Ito: Makabryczne japońskie opowieści”

Mistrz mangi z gatunku horroru Junji Ito proponuje wywołujący dreszcze wybór swoich najbardziej dziwacznych, upiornych i przerażających opowieści.



„Snake Eyes: Geneza G.I. Joe” – premiera w sobotę 21 stycznia

Snake Eyes zostaje przyjęty do starożytnego japońskiego klanu Arashikage, którego członkowie szkolą go na wojownika ninja. Jego honor i lojalność szybko zostają jednak wystawione na ciężką próbę, a on sam może stracić zaufanie najbliższych.



„Misja Majnu”

W latach 70. XX wieku indyjski szpieg podejmuje się śmiertelnie niebezpiecznej misji, której celem jest ujawnienie tajnego programu nuklearnego w sercu Pakistanu.



„Alkhallat+”

Cztery historie o oszustwie i krętactwie od złodziei opon, którzy próbują wkręcić się na wesele, po mężczyznę usiłującego pogrzebać sekret dla zmarłego przyjaciela.



„Alchemia dusz” – nowy odcinek w sobotę

Potężna czarodziejka w ciele niewidomej kobiety spotyka mężczyznę ze znakomitej rodziny, który chce, żeby pomogła mu odmienić jego przeznaczenie.





„Słodka brygada”, sezon 2.

Mistrzowie cukiernictwa wznoszą się na wyżyny pomysłowości, stając do walki o klientów, którzy szukają naprawdę wyjątkowych deserów.





„Różowe lata 90.”

Córka Erica i Donny przyjeżdża do dziadków na wakacje. Pod ich czujnym okiem zacieśnia więzi z nową generacją dzieciaków z Point Place.Czytaj też:

