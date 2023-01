„Na Wspólnej”. Decybelowi grozi więzienie

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku?

Kolenda oficjalnie rezygnuje z pracy. Ostrowski widzi bardzo emocjonalną rozmowę Anny z Kamilem – domyśla się, że to przez Hoffera dyrektorka odchodzi. Kamil nie zaprzecza – jest bardzo przybity. Zuza – widząc stan męża – namawia go na dłuższy urlop, by mogli nacieszyć się sobą.

Dziedzic przesłuchuje Decybela – uświadamia chłopakowi, że działał w grupie przestępczej i wyłudzał pieniądze metodą "na wnuczka". Norbert jest załamany – grozi mu kilkuletnia odsiadka… Kiedy Sławek wraca do domu, Nina rozpaczliwie błaga go, żeby pomógł jej ukochanemu!

Po wizycie mamy Ewy u neurologa wiadomo już, że Alzheimer szybko postępuje. Lekarz uprzedza Ostrowską, że jej matka wymaga stałej opieki. Zrozpaczona Ewa oznajmia mężowi, że w takim razie musi wyjechać z mamą do Szczecina. Arek nie dopuszcza takiego rozwiązania – uważa, że mama powinna zostać z nimi.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

