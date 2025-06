40 lat odkrywania świata z Discovery Channel

Początki Discovery Channel. Kanał, który zaspokajał nasz głód odkrywania

W 1969 roku człowiek po raz pierwszy stanął na księżycu, dając wyraz swojej nieograniczonej ciekawości świata i woli odkrywania tego, co nieznane. Załoga Apollo 11 ujrzała ziemską elipsoidę z powierzchni Księżyca. Nieidealną, niebieską, kolistą bryłę – dom ludzi i milionów niezrozumiałych zjawisk.

Szesnaście lat później, 17 czerwca 1985 roku, wystartował Discovery Channel. Już od momentu powstania kanału, kula ziemska stanowiła centralny element jego logo, a misją było zgłębianie tajemnic i prezentowanie oryginalnych, niepokazywanych wcześniej w telewizji historii. – Treści, które skupiały się na nauce, historii, naturze i kulturze stanowiły przełom w ówczesnej ofercie programowej w mediach. Discovery Channel stał się pierwszym miejscem, które w erze mediów masowych odpowiadało w takim wymiarze na społeczną potrzebę odkrywania tego, co nieznane.

Początkowo Discovery Channel nadawał jedynie przez 12 godzin dziennie, ale od pierwszego dnia wyróżniał się przyciągającymi uwagę treściami. Skromne początki szybko przeradzały się w ambitne cele. W 1988 roku zadebiutował kultowy „Shark Week” – blok programów poświęconych w pełni tematyce rekinów. Możliwość zajrzenia do morskich głębin, a nawet do samej paszczy rekina, była niespotykaną dotąd okazją bliskiego poznania tych drapieżników. Ogromne zainteresowanie społeczne przerodziło „Shark Week” w jedno z najbardziej rozpoznawalnych corocznych wydarzeń popkultury.

W kolejnych latach Discovery zyskał popularność i uznanie dzięki kultowym programom – od dokumentów przyrodniczych i technologicznych, przez programy motoryzacyjne, aż po reality shows i lokalne produkcje. Stworzył własny gatunek telewizyjny i wyznaczył nowe standardy w rozrywce, stając się fenomenem kulturowym. W latach 90. kanał rozszerzył działalność, uruchamiając znane do dziś Animal Planet i kanał dla dzieci – Discovery Kids.

Szczególną rolę Discovery Channel dla polskiego rynku medialnego podkreślają medioznawcy. Zdaniem profesor Katarzyny Gajlewicz-Korab z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Discovery wszedł do Polski z ofertą, której widzowie w tamtym okresie szczególnie potrzebowali. – Discovery wyznaczał trendy. Na polskim rynku medialnym nie mieliśmy wtedy takiej grupy kanałów. To była unikatowa na tamten czas oferta kanałów. Stanowiły one rodzaj rozrywki o silnej funkcji edukacyjnej. Zaraz po transformacji ustrojowej do Polski weszło wiele kanałów komercyjnych. Po silnym okresie komercjalizacji, wahadło dobiło się w stronę programów, które niosły realną wartość i jakość. Discovery zapewniało świeżość. Było odskocznią od komercyjnych kanałów, skupiających się na serialach czy reality show – zauważa badaczka. – Programy Discovery nie były hermetyczne. Niosły w sobie walor sensacyjności, ale na tyle, na ile nauka potrafi go nieść. Budziło to duże zainteresowanie publiki, ale z drugiej strony wszystko było oparte na faktach. Discovery miało know-how i wiedziało jak takie formaty tworzyć – podkreśla profesor Gajlewicz-Korab.

Discovery Channel rozpoczął nadawanie w Polsce 22 stycznia 1996 roku. W 1997 roku kanał uruchomił oddzielny, polskojęzyczny sygnał satelitarny, co umożliwiło wprowadzenie polskiej ścieżki dźwiękowej oraz lokalnych materiałów promocyjnych. Od tego momentu Discovery Channel na dobre zaprosiło polskich widzów do odkrywania i poznawania świata.

W sercu dżungli czy na złomowisku – kultowe programy, które pokochały miliony

W czerwcu 1985 roku Discovery Channel emitował treści zaledwie przez 12 godzin dziennie, docierając do 156 tysięcy gospodarstw domowych w USA. Dziś jego zasięg obejmuje ponad 220 krajów i terytoriów oraz 33 języki. W Polsce kanał równie szybko zyskał lojalną, ale wymagającą widownię.

Widzowie nie bali się zadawać trudnych pytań, oczekując odpowiedzi nawet na te najbardziej absurdalne. Od 2003 roku na antenie Discovery Channel udzielali ich „Pogromcy Mitów”. Legendarny zespół pasjonatów, którzy przez nierzadko bardzo osobliwe eksperymenty obalali najdziwniejsze teorie. Czy potężny głośnik może zniszczyć samochód? Czy piłeczka do tenisa stołowego może zabić człowieka? Czy kolczyki przyciągają błyskawice? Nawet nie wiedzieliśmy, jak bardzo potrzebowaliśmy odpowiedzi na te wszystkie pytania.

Przetrwać w dziczy od 2006 roku uczył Bear Grylls w serii„Szkoła Przetrwania”. Były żołnierz brytyjskich służb specjalnych pokazywał, jak poradzić sobie w naturze w ekstremalnych warunkach, od Zambii aż po Syberię. Program przybliżał widzom zarówno praktyczne porady survivalowe, jak i przedstawiał równie piękne, co zdradzieckie oblicza przyrody.

W 2008 roku kula ziemska w logo Discovery Channel została wpisana w literkę „D”, tworząc znany do dziś design. Z nowym logiem w 2012 roku Discovery Channel wyruszyło na poszukiwania złota na Alasce w serii „Gorączka Złota”. Trudy poszukiwania najcenniejszego kruszcu przypadły do gustu polskim widzom.

Prawdziwego złota trzeba było szukać jednak na… złomowisku. Pierwszy polski program na Discovery Channel to 2014 rok. „Złomowisko PL” niezwykle szybko zbudowało swoją popularność i stało się hitem stacji. Widzowie pokochali autentyczność głównych bohaterów – „Krzykacza”, „Stalowego”, „Edka” i „Sikorę” - a liczne fragmenty serii zalewały Internet. Do dziś mają milionowe wyświetlenia, pokazując zarówno temperament obu panów, jak i realia pracy na złomowisku.

W lutym 2017 roku trzy pierwsze odcinki czwartej edycji „Złomowisko PL” oglądało średnio 218 tys. widzów – wówczas był to najlepszy wynik oglądalności polskiego programu w historii kanału. Niestety 1 stycznia 2021 roku do widzów dotarły smutne wieści – w sylwestrową noc odszedł przedwcześnie Marek „Krzykacz” Pawłowski, na zawsze zapisując się w historii polskiego Discovery Channel jako osoba szczera, z poczuciem humoru, dla której miliony widzów przez lata włączały „Złomowisko PL”.

Dobry odbiór pierwszej polskiej produkcji przyniósł kolejne oryginalne serie tworzone w Polsce. 29 października 2015 roku na antenie debiutuje druga lokalna produkcja –„Polscy Truckersi”. Program ukazuje codzienność polskich kierowców ciężarówek, ich wyzwania w trasie oraz wpływ pracy na życie prywatne. 7 kwietnia 2016 roku swoją premierę ma seria dokumentalna „Operacja LOT”, która jako pierwsza pokazuje kulisy funkcjonowania największego portu lotniczego w Polsce.

Dzisiaj w ramówce Discovery Channel znajdują się zarówno światowe hity, jak i lokalne produkcje. Do najbardziej rozpoznawalnych należy m.in.: legendarna seria o poszukiwaczach złota z Jukonu i Alaski,„Gorączka złota” („Gold Rush”), program dla pasjonatów motoryzacji, „Fani czterech kółek” („Wheeler Dealers”), w którym klasyczne auta odzyskują dawny blask, program survivalowy „Nagi instynkt przetrwania” („Naked and Afraid”) oraz produkcja z Dawidem Andresem, łącząca przygodę i edukację przyrodniczą „Na tropie dzikich zwierząt” („Wild Animal Tracks”).

Wiek nie ogranicza ciekawości. Na tych programach wychowały się pokolenia

Żyjemy w czasach, gdy świat się zmienia w mgnieniu oka, a my poszukujemy wiarygodnych i inspirujących przewodników. Discovery ma 40 lat, ale nie straciło swojej energii i ciekawości świata. Nadal zachęca nas do wspólnej eksploracji wraz z całą rodziną.

Całe pokolenia podróżowały wraz z Discovery do najdalszych zakątków naszej planety i poza nią, odkrywając niezwykłe ludzkie możliwości. Widzieliśmy historie, które uczą, inspirują i rozpalają wyobraźnię. Towarzyszyliśmy Edowi Staffordowi w jego wyprawach do najtrudniej dostępnych miejsc na świecie i razem z nim zaglądaliśmy za kotarę cywilizacji. Odkrywaliśmy tam także prekursora telewizyjnej sztuki przetrwania, Beara Gryllsa. Z fascynacją obserwowaliśmy, jak przedziera się przez dżunglę, tonie w śniegu na lodowcu i przełamuje granice komfortu jedząc robaki, podobnie jak bohaterowie „Nagiego Instynktu Przetrwania”.

Podziwialiśmy, jak Mike Brewer i jego mechanicy odnawiali klasyczne auta, przywracając im dawną świetność i pokazując drogę, jako przeszły od zniszczonego wraku do odrestaurowanej perełki. Śledziliśmy z zapartym tchem, jak grupy poszukiwaczy złota walczą z naturą i sobą nawzajem, by wydobyć cenne kruszce z dzikich terenów Alaski. To byli współcześni pionierzy, z wyrazistymi charakterami, a każdy sezon programu pokazywał ich niezwykłą profesję i niezłomny charakter.

Wraz z polskim podróżnikiem odwiedzaliśmy egzotyczne miejsca w poszukiwaniu rzadkich, dzikich gatunków zwierząt. „Na tropie dzikich zwierząt” pokazało, że pasja odkrywania jest uniwersalna, a perspektywa naszego rodaka uczyniła ten świat jeszcze bardziej „naszym”.

Sama wychowałam się na Discovery Channel. Telewizja była dla nas pierwszym źródłem informacji i Discovery Channel pełnił w ówczesnej ofercie bardzo ważną rolę. Internet na masową skalę pojawił się dużo późnię. Dla mnie do dziś Discovery to jest po prostu bardzo ważny kanał, do którego chętnie wracam

– podkreśla profesor Gajlewicz-Korab.

W 2025 roku Discovery Channel świętuje 40-lecie działalności. W tym czasie wychował całe pokolenia ludzi głodnych wiedzy, otwartych na świat i poszukujących treści, które poszerzają horyzonty. To właśnie ten kanał nauczył nas, że wiedza może być atrakcyjnie przekazana, a ciekawość świata nie zna granic. Niezależnie od wieku, pochodzenia czy wykształcenia – każdy widz znalazł tu coś dla siebie.

Z okazji swojego 40-lecia w dniach 16 – 22.06 na Discovery widzowie zobaczą tydzień wyjątkowych wydarzeń. Przez 7 dni emitowane będą specjalne odcinki kultowych serii tematycznych, takich jak „Survival”, „Turbo”, „Złoto”, „Poza cywilizacją”, „Głośne dokumenty”, „Tajemnicze historie” oraz „Trudne zawody”. Każdy dzień tygodnia będzie poświęcony innemu tematowi. To doskonała okazja, by świętować 40 lat pasji, odkrywania świata i niezapomnianych opowieści razem z Discovery.

Tak samo aktualny po 40 latach, nadal pożądany przez widzów

Choć Discovery Channel jest z nami już od 40 lat, to w żaden sposób się nie przedawnił – podobnie jak człowiek w ciągu 40 lat życia nie zatraca swojej wrodzonej ciekawości wobec świata. Z biegiem lat mogą zmienić się nasze zainteresowania, ale nie ciekawość. To właśnie dzięki tej zależności Discovery Channel i jego kultowe programy nigdy nie straciły na swojej jakości i aktualności. Ludzie ciągle chcą zadawać nowe pytania, a Discovery Channel szuka odpowiedzi na każde z nich.

Ta uniwersalna wartość, jaką wnosi Discovery Channel sprawiła, że kanał ze swoją ofertą trafia do niemal każdego – bez względu na cechy demograficzne, zainteresowania czy ambicje. Wg badań VideoTrack 2025 agencji Wavemaker Discovery Channel zajmuje 6. miejsce wśród najbardziej lubianych kanałów telewizyjnych w Polsce (badanie prowadzone wśród odbiorców treści streamingowych).

– Discovery konsekwentnie od lat pracuje nad spójną strategią. Wiedzą, w jaki formaty należy inwestować, żeby utrzymywać lojalność i zainteresowanie widzów – zauważa profesor Gajlewicz-Korab. – Pomimo tego, że na rynku mediów doszło do rozdrobnienia oglądalności, za Discovery nieustannie idzie siła marki, jakość i bogata historia tego kultowego kanału. To jest jakość, którą można w pewnym sensie porównać do BBC – pomimo drobnych perturbacji jest w tym ciągłość silnej marki medialnej, która po prostu budzi zaufanie widzów. Nie musimy Discovery Channel codziennie oglądać, ale chcemy wiedzieć, że jest w naszej ofercie i w każdej chwili możemy tam zajrzeć – ocenia ekspertka.

W tym samym badaniu Discovery Channel i National Geographic znalazły się na 5. miejscu (po 15% wskazań) wśród kanałów z najciekawszą ramówką i najlepszymi programami wg odbiorców treści w internecie. Polacy przejawiają aspiracyjne podejście do treści telewizyjnych, poszukując materiałów, które dają nam poczucie rozwoju i poszerzają horyzonty.

To właśnie dlatego szczególną grupą odbiorców Discovery Channel są osoby wykształcone, ambitne i aktywne – ludzie, których nie zadowala prosta rozrywka i powierzchowna wiedza. Do dziś Discovery przyciąga takie osoby obietnicą autentycznych doświadczeń i niecodziennych informacji. I tej obietnicy dotrzymuje. Dzięki unikalnemu połączeniu umiejętności opowiadania historii z nauką, rozrywką i nieograniczoną ludzką ciekawością, kanał szybko stał się jedną z marek medialnych, które są darzone największym zaufaniem i stanowią autorytet w dziedzinie edukacyjnej rozrywki.

Discovery Channel, choć jest już czterdziestolatkiem, nadal pozostaje wierny swojej misji – pomaga nam nadążyć za błyskawicznie zmieniającą się rzeczywistością i opowiada nieoczywiste historie, które mogą nas zaciekawić. Człowiek nigdy nie traci swojego zainteresowania światem, zatem pozostaje życzyć kanałowi Discovery Channel kolejnych 40 lat zaspokajania naszej ciekawości i odkrywania nieodkrytego.