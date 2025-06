Nadeszły smutne wieści. Lubiana para z „Rolnik szuka żony” już się rozstała

Rafał i Dominika z 11. edycji programu byli uznawani za jedną z najlepiej dobranych par w historii show. Właśnie potwierdziło się, że ich relacja to już przeszłość.

Miłość z „Rolnika szuka żony” nie przetrwała

Rafał, hodowca papryki z 11. edycji „Rolnik szuka żony”, w finałowym odcinku bez wahania wybrał Dominikę. Ich relacja rozwijała się obiecująco, a para cieszyła się dużą sympatią widzów. Dominika – spokojna, ciepła i zrównoważona – zyskała również aprobatę mamy rolnika. W finale para opowiadała, że ma poważne plany na przyszłość. Rolnik w rozmowie z gospodynią show, Martą Manowską, zapewniał, że jest pewien swojego wyboru. Potakiwała mu uśmiechnięta Dominika. Para zapowiadała, że już na wiosnę Dominika przeprowadzi się na gospodarstwo Rafała. Tymczasem po zakończeniu emisji programu kobieta nadal publikowała zdjęcia ze swojego Gdańska, a nawet wyjechała sama za granicę. Później pojawiły się oznaki, że jednak zamieszkała z Rafałem z „Rolnika”.

instagram

Dominika potwierdza: Nasze drogi się rozchodzą

W czwartek 19 czerwca Dominika za pośrednictwem Instagrama rozwiała wszelkie wątpliwości. To definitywny koniec ich związku. „Nasze drogi z Rafałem się rozchodzą... Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, dlatego chcieliśmy Was o tym poinformować. Rozstajemy się w zgodzie, z wdzięcznością za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy za wasze wsparcie i zrozumienie” – napisała dziewczyna w relacji zamieszczonej na swoim profilu w mediach społecznościowych. Rolnik jak na razie nie odniósł się do sprawy, Dominika nie ujawniła też dotąd powodów tak ostatecznej decyzji.

Czytaj też:

Uwielbiana para z „Rolnik szuka żony” poróżniła się przed ślubem. Przykre wieściCzytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Kandydatka zdemaskowana. Na zdjęciach sprzed lat jest nie do poznania