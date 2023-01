„Pierwsza miłość”. Miłka nie żyje? Piotrek nie wie, co robić

Rozmowę Wenerskiego z Laurą niechcący słyszy Anka. Wiadomość o pocałunku mocno ją niepokoi. Obawia się, jak to wpłynie na Laurę oraz Marysię, której przecież tyle obie zawdzięczają. Sytuacja staje się skomplikowana. Laura chce przestać korzystać z pracowni u Wenerskiego. Jakub ma jednak plan, jak do tego nie dopuścić.

Tymczasem Kazanową złości zachowanie syna przez obecność Melisy w ich domu. Andrzejek z całych sił stara się zaimponować ciotce Bożydarka. Melisa chce wyjaśnić całą sytuację i zaprasza Karolinę na spacer na grzyby. Jednak z lasu powraca tylko Kazanowa… Piotrka coraz bardziej martwi brak kontaktu z Miłką. Chce oficjalnie zgłosić jej zaginięcie na policji. Stara się zająć myśli pracą. Jego zespół dostaje wezwanie do tajemniczego zdarzenia na jednym z nowo powstających osiedli. Roma została przeniesiona, mimo to jej koleżanki nadal mszczą się za nią na Ewelinie. Przy Blue Moon kręcą się wrogowie Sebastiana. Interwencja Rafała doprowadza do strzelaniny. Napięcie sięga zenitu.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

Serial „Pierwsza miłość” oglądać można od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT. Format gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki oglądać można także w Polsat Box Go.

Czytaj też:

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” bez Skrzyneckiej. Aktorka przerywa milczenieCzytaj też:

Co obejrzymy w długi weekend na Netflix? Lista nowości