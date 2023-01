Co dobrego znajdziemy teraz na Netflix? Obejrzeliśmy nowości i mamy dla was 10 propozycji

„Kalejdoskop”



Każdy odcinek tego serialu nazwany jest kolorem. Nowością jest to, że produkcji nie musimy oglądać „po kolei”. Sami wybieramy odcinki, które chcemy zobaczyć następne, albo możemy pozwolić Netfliksowi, aby wybrał za nas (każdy z subskrybentów otrzyma inną sugerowaną kolejność). Zasada jest jedna – serial musimy skończyć oglądać na odcinku „BIAŁYM”. A o czym jest ta opowieść? Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada.



„Wednesday”



Jeżeli jeszcze nie jesteś fanem tej produkcji, to twój znak - zacznij oglądać ten serial. Dzieło stworzone przez Tima Burtona dla Netfliksa przyciągnęło już na platformę miliony widzów i pobiło wszelkie możliwe rekordy. Zaledwie dwa tygodnie wystarczyły serialowi, by zameldować się na trzecim miejscu listy najpopularniejszych anglojęzycznych seriali w historii serwisu. Widzowie oglądali go już przez ponad 752 miliony godzin. Tytułowa Wednesday rozpoczyna naukę w to Akademii Nevermore i musi zmierzyć się z wieloma problemami. Nie chodzi tylko o nową szkolę i znajomych. Bohaterka wciela się w rolę detektywki, by rozwiązać sprawę serii zabójstw. Zabawa gwarantowana.



„Chwała”



To netfliksowa świeżynka. Południowokoreańskie produkcje coraz częściej zdobywają ogromną rzeszę fanów i jeżeli wierzyć recenzjom i popularności "Chwały" na Netflix, jest to tytuł który wciągnie, jak mało który. Serial opowiada o kobiecie, która przed laty była prześladowana a nawet torturowana w szkole, co doprowadziło ją na skraj rozpaczy. Poprzysięgła sobie zatem, że zemści się na wszystkich, którzy zniszczyli jej życie i dorosła już zaczyna realizować swój plan.



„Biały Szum”

Reżyser „Historii małżeńskiej” Noah Baumbach powraca z nowym filmem. „Biały szum” to apokaliptyczna czarna komedia. Scenariusz powstał na podstawie powieści Dona DeLillo, a napisał go sam reżyser. Książka opowiada historię Jacka, który pracuje na uniwersytecie, a dokładniej w katedrze badań nad hitleryzmem, którą kieruje. Główny bohater mieszka ze swoją czwartą żoną i ich dziećmi, a ich rzeczywistość dominuje strach przed śmiercią. Nieopodal miasta, gdzie znajduje się ich dom, wykoleja się pociąg przewożący groźne chemiczne odpady. „Film opowiada o wysiłkach współczesnej amerykańskiej rodziny zmagającej się z prozą życia i uniwersalnymi tajemnicami miłości i śmierci oraz dylematem – czy w dzisiejszym, pełnym niepewności świecie, można odnaleźć szczęście?” – czytamy w oficjalnym opisie obrazu.



„Glass Onion: Film z serii Na noże”



To już właściwie niemal klasyk, który zebrał świetne recenzje, a niektórzy piszą wręcz, że jest lepszy niż pierwsza część serii. Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey. Jak w każdym porządnym kryminale, z każdym z bohaterów wiążą się jakieś tajemnice, kłamstwa i motywacje. Kiedy ktoś ginie, każdy staje się podejrzany.



„Zakłamane życie dorosłych”



Serial od dziś oglądać można na Netflix. „Zakłamane życie dorosłych” to mocna i poruszająca opowieść o Giovannie — dziewczynce, która staje się kobietą. Historia o porzucaniu radosnej dziecięcej twarzy i poszukiwaniu nowej osadzona jest w latach 90. ubiegłego wieku w Neapolu, który również pokazuje nam dwa oblicza. Neapol wyżyn przywdziewa maskę wytworności, a ten z nizin chowa się za zasłoną krzykliwości i banału. Giovanna balansuje między tymi dwoma światami, czasem upadając, to znowu się wznosząc, wciąż zaskoczona tym, że żaden z nich nie przynosi jej odpowiedzi ani ratunku.



„Madoff: Potwór z Wall Street”



A to coś dla wszystkich miłośników dokumentów. Liczący 4 odcinki serial ujawnia prawdę o największej w historii globalnej piramidzie finansowej o wartości 64 miliardów dolarów, która zrujnowała życie licznym inwestorom, którzy zaufali Berniemu Madoffowi, szanowanemu finansiście z Wall Street. Bazując na informacjach uzyskanych od demaskatorów, pracowników i śledczych oraz ofiar oszustwa, a także nigdy wcześniej niepublikowanych zeznaniach wideo samego Madoffa, ten czteroczęściowy serial dokumentalny śledzi drogę oszusta na sam szczyt drabinki najbardziej wpływowych ludzi z Wall Street. Dzięki innowacyjnej kinematografii oraz atmosferze solidnego thrillera filmowiec Joe Berlinger („Rozmowy z mordercą”, „Na miejscu zbrodni” i „Stróż brata swego”) ujawnia nie tylko genezę, ale także po raz pierwszy mechanikę nieuczciwej działalności doradczej Madoffa, odkrywając, że wbrew powszechnej opinii oszustwo nie było dziełem jednego geniusza zła. „Madoff: Potwór z Wall Street” ujawnia nie tylko osoby współodpowiedzialne, ale także piętnuje system finansowy, w którym pewne instytucje były gotowe przymknąć oko na działania Madoffa, w związku z czym nasuwa się pytanie, czy tego rodzaju bezczelne i destrukcyjne oszustwo może zdarzyć się ponownie?



„Zwerbowany”



Ta produkcja jest już w serwisie Netflix od grudnia, jednak wciąż cieszy się ogromną popularnością. Głównym bohaterem jest Owen Hendricks (Noah Centineo), młody prawnik z CIA, który już w pierwszym tygodniu pracy odkrywa list z pogróżkami od dawnej pracownicy Max Meladze (Laura Haddock). Max grozi, że ujawni prawdę o agencji, chyba że zostanie oczyszczona z zarzutów popełnienia poważnego przestępstwa. Owen, który podróżuje po świecie z nadzieją na zrealizowanie przydzielonego mu zadania i zapisaniu się w historii CIA, szybko zostaje wciągnięty w niebezpieczny i często absurdalny świat wielkiej polityki i nieuczciwych graczy.



„Bardo. Fałszywa kronika garści prawd”



Alejandro G. Iñárritu, pięciokrotny laureat nagrody Akademii Filmowej, wraca z filmem „BARDO, fałszywa kronika garści prawd”. Obraz jest epickim, widowiskowym i frapującym doświadczeniem opowiadającym intymną i wzruszającą historię Silverio, znanego meksykańskiego dziennikarza i dokumentalisty mieszkającego w Los Angeles. Po otrzymaniu prestiżowej międzynarodowej nagrody bohater jest zmuszony wrócić do ojczyzny zupełnie nieświadomy, że ta z pozoru zwyczajna podróż doprowadzi go do egzystencjalnej granicy. Wspomnienia i lęki Silveria przenikają teraźniejszość, wypełniając codzienność bohatera poczuciem oszołomienia i zdumienia. Silverio zmaga się z uniwersalnymi, a przy tym intymnymi pytaniami o tożsamość, sukces, śmiertelność, historię Meksyku i silne więzi z żoną i dziećmi, szukając odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być człowiekiem w tych jakże osobliwych czasach.



„Zdrada”



Serial liczy tylko 5 odcinków i wciąż króluje w zestawieniach TOP 10. Ścieżka kariery wyszkolonego przez MI6 Adama Lawrence’a wydaje się prosta, ale z powodu Kary, agentki rosyjskiego wywiadu, z którą dzieli on skomplikowaną przeszłość, przyjdzie mu zakwestionować całe swoje życie. Kara, Adam i jego żona Maddy próbują nawzajem ujawnić swoje sekrety, nawigując w stosunkach politycznych i dyplomatycznych. Czy uda im się ochronić swoje życie prywatne oraz tych, na których najbardziej im zależy?Czytaj też:

