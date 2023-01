Lista tygodniowych nowości na Netflix. Jest w czym wybierać

Przez najbliższych siedem dni na Netflix trafi dziesięć nowych tytułów. Znajdziecie dobre seriale, filmy, dokumenty i programy. Przygotowaliśmy dla was listę, która podpowie wam, kiedy szykować się na wciągające seanse. Sprawdźcie tygodniową listę nowości i poszukajcie czegoś specjalnie dla siebie.

„Ginny i Georgia”, sezon 2. - czwartek



Wiecznie zamyślona i nerwowa piętnastolatka Ginny Miller często czuje się bardziej dojrzała niż jej trzydziestoletnia mama - seksowna i dynamiczna Georgia Miller. Po latach ciągłego uciekania matka i córka trafiają do malowniczej Nowej Anglii.



„Zaczynaliśmy razem” – środa



Gdy grupka przyjaciół z liceum spotyka się dekadę po skończeniu szkoły, powracają ich dawne miłostki i problemy. To uzmysławia im, jak bardzo się przez ten czas zmienili.



„Madoff: Potwór z Wall Street” – środa



Serial dokumentalny o drodze na szczyt i upadku Berniego Madoffa, który zorganizował największą piramidę finansową w historii Wall Street.



„Gotowanie pod ciśnieniem” – piątek



Jedenaścioro kucharzy żyjących pod jednym dachem wykorzystuje kulinarne talenty i zmysł taktyczny w konkursie, w którym sami zdecydują, kto z nich wygra 100 tysięcy dolarów.



„Mścicielka” – czwartek



Pragnąca zemsty za morderstwo męża kobieta, odsłania najgłębiej skrywane i odrażające sekrety swojej małej społeczności.



„Mafia z Mumbaju: Policja kontra półświatek” – piątek



Mumbaj, lata 90. ubiegłego wieku. Miastem rządzi mafijny boss ze swoją szajką – do czasu powołania specjalnej jednostki policji, która bez skrupułów zabija przestępców.



„Kowbojka z Kopenhagi”



Trzymający w napięciu serial z gatunku noir opowiadający skąpaną w świetle neonów historię tajemniczej bohaterki o imieniu Miu. Mając dość służenia innym, przemierza złowieszczy krajobraz świata przestępczego Kopenhagi w poszukiwaniu nowego początku.



„Zakłamane życie dorosłych”



Dorastająca Giovanna przechodzi przez wyboistą drogę dojrzewania, poznając przy tym różne strony Neapolu lat 90. XX wieku.



„Windykator”



Syn potężnego mafinego bossa oraz bezwzględny morderca współpracują jako egzekutorzy długów, nie mając sobie równych w mieście i siejąc postrach, do momentu gdy pojawia się Conejo, który przejmuje władze.



„Dylemat wagonika”



Nieoczekiwana tragedia zmusza żonę deputowanego do wyjścia z cienia i skonfrontowania się z rodzinnymi sekretami oraz z własną trudną przeszłością.Czytaj też:

