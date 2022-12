To oglądają teraz Polacy na Netflix. Najpopularniejsze filmy i seriale

Sprawdźcie, co warto oglądać na Netfliksie, biorąc pod uwagę popularność produkcji wśród polskich widzów. Oto seriale i filmy, które w ostatnich dniach cieszyły się największą popularnością.

Co oglądają Polacy na Netflix? TOP 10 filmów

10. „Dzieciak rządzi. Świąteczny bonus”



Wigilia przybiera szalony obrót, gdy Szef Bobas przypadkiem zamienia się miejscami z jednym z elfów Świętego Mikołaja i ląduje na Biegunie Północnym.



9. „Nazywam się Vendetta”



Gdy dawni wrogowie zabijają członków jego rodziny, były mafijny cyngiel i jego porywcza córka uciekają do Mediolanu, gdzie w ukryciu opracowują plan zemsty.



8. „Scrooge: Opowieść wigilijna”



Jest mroźny wigilijny wieczór. Tej nocy samolubny skąpiec Ebenezer Scrooge ma ostatnią szansę, by zmierzyć się ze swoją przeszłością – i zmienić przyszłość.



7. „Kochanek Lady Chatterley”



Rozczarowana mężem Lady Chatterley wdaje się w gorący romans z gajowym zatrudnionym w ich posiadłości.



6. „Troll”



Gdy eksplozja w norweskich górach budzi wiekowego trolla, władze wysyłają nieustraszoną paleontolożkę, która ma powstrzymać siejącą zniszczenie istotę.



5. „Buntownik z wyboru”



Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.



4. „Pinokio”



Zachwycająca od strony wizualnej i muzycznej filmowa opowieść w technice poklatkowej o drewnianym pajacyku, który ożył, autorstwa nagrodzonego Oscarami Guillermo del Toro.



3. „Małżeństwo na punkty”



Nieszczęśliwe, sfrustrowane małżeństwo znajduje nadzieję w aplikacji, która nagradza dobre uczynki. Wkrótce jednak oboje popadają w obsesję zdobywania punktów.



2. „Jeszcze przed świętami”



Gdy wredny współpracownik sabotuje jej pracę, kurierka i pomocny klient muszą bardzo się spieszyć, by dostarczyć prezenty świąteczne na czas.



1. „Krzywe linie Boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.

10 seriali na Netflix, które pokochali Polacy

10. „Dom z Papieru: Korea”



Enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei.



9. „Too Hot To Handle”



Atrakcyjni single spotykają się na rajskim wybrzeżu, ale jest tu pewien haczyk. Aby wygrać nagrodę główną, będą musieli całkowicie zrezygnować z seksu.



8. „The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



7. „Firefly Lane”



Kate i Tully od dziecka wspólnie zmagały się z problemami, które zesłał im los. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń, której fundamenty skruszyła zdrada?



6. „Nienawidzę świąt”



Pielęgniarka singielka, która okłamała rodzinę, że ma chłopaka, rozpoczyna desperackie poszukiwania partnera na święta. Ma na to 24 dni!



5. „1899”



1899 rok. Tajemnicze wydarzenia zmieniają kurs zmierzającego do Nowego Jorku statku imigrantów. Jego zdezorientowani pasażerowie mają do rozwiązania niezwykłą zagadkę.



4. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



3. „The Sinner”



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



2. „Meghan i Harry”



Harry i Meghan opowiadają w tym serialu dokumentalnym o swojej złożonej drodze życiowej, od początków znajomości po dzień, w którym opuścili dwór królewski.



1. „Wednesday”



Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice.Czytaj też:

