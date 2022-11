Disney+ zaskakuje nowościami na grudzień. Te seriale i filmy obejrzymy

W grudniu Disney+ zadba o to, aby maksymalnie umilić chłodne, zimowe wieczory. Ten ostatni miesiąc roku, choć kojarzy się przede wszystkich z choinką i prezentami, nie oznacza jedynie klasycznych filmów świątecznych (choć tych także Disney+ proponuje subskrybentom mnóstwo). Na platformie pojawią się nowości, między innymi film „Patrz, jak kręcą” czy nowe odcinki seriali „Willow”, „Śnięty Mikołaj: Serial”, „American Horror Story: NYC” i znacznie więcej. Pozostaje przygotować ulubione smakołyki, koc i cieszyć się grudniowymi atrakcjami. Oto lista wszystkich grudniowych premier na Disney+.

„Patrz jak kręcą” – 14 grudnia



W latach pięćdziesiątych podczas prac nad filmową wersją przebojowej sztuki dochodzi na londyńskim West Endzie do największego zabójstwa w historii – ginie kluczowy członek ekipy. Zmęczony życiem inspektor Stoppard i jego gorliwa nowicjuszka, posterunkowa Stalker, podejmują się prowadzenia sprawy, wkraczając w pełne przepychu i mroczne podziemia teatru. Im bardziej badają tajemnicze zabójstwo, tym bardziej zdają sobie sprawę, że robią to na własne ryzyko.



„Jedna na milion” – 2 grudnia



„Jedna na milion” opowiada historię Candeli, młodej kobiety pracującej w centrum logistycznym i marzącej o karierze piosenkarki. Jej życie zmienia się, kiedy Fede Ariza, ważny producent muzyczny, słyszy jej występ w barze. Tej samej nocy Candela spotyka Diego, dawnego kolegę z liceum, który usiłuje zostać zawodowym bokserem. Wspólnie z nim będzie pokonywać przeszkody i przeżywać rozczarowania, nadzieję, miłość oraz przyjaźń. W serialu występują Miguel Bernardeau (jako Diego), jeden z najbardziej obiecujących młodych hiszpańskich aktorów („Josefina”, „Szkoła dla elity”, „Cała reszta”) oraz Aitana, aktualne muzyczne objawienie i najważniejsza artystka pop w Hiszpanii ( „Mariposas”, „Formentera”, „Mon Amour – Remix”, „En el coche”), która gra Candelę. „Jedna na milion” to zarazem aktorski debiut Aitany.



„Skarb Narodów: Na skraju historii” – 14 grudnia



Życie Jess Valenzueli wywraca się do góry nogami, gdy enigmatyczny nieznajomy przekazuje jej wskazówkę dotyczącą wielowiekowego skarbu, który może być powiązany z jej dawno zmarłym ojcem. Jess ma talent do rozwiązywania zagadek, a jej umiejętności zostają wystawione na próbę, gdy ona i jej przyjaciele podążają za wskazówkami ukrytymi w amerykańskich artefaktach i zabytkach. Pojawia się pytanie, czy Jess jest w stanie przechytrzyć handlarza antykami na czarnym rynku w wyścigu o odnalezienie największego zaginionego skarbu w historii, a zarazem odkryć prawdę o przeszłości swojej rodziny?



„Dziennik Cwaniaczka: Rodrick rządzi” – 2 grudnia



„Dziennik Cwaniaczka: Rodrick rządzi” to kontynuacja buntowniczych wybryków pogrążonego w lęku i podatnego na niepowodzenia ucznia gimnazjum – Grega Heffleya. Tym razem historia skupia się na jego skomplikowanej relacji ze starszym bratem, Rodrickiem. Rodrick to leniwy i niezdyscyplinowany licealista z włosami modelowanymi na irokeza, który spędza bardzo dużo czasu na próbach ze swoim zespołem rockowym Löded Diper. Choć uwielbia dręczyć Grega, koniec końców darzy swojego młodszego brata głębokim uczuciem.



„Naiwniak” – 21 grudnia



„Naiwniak” to prześmiewcza, filmowa półgodzinna komedia osadzona w świecie klasy robotniczej południowo-centralnego Los Angeles. Bohaterem serialu jest Julio Lopez, 30-latek, który wciąż mieszka z rodzicami, ze swoją dziewczyną spotyka się od czasów liceum i znajdzie każdą wymówkę, byle tylko nie musieć zajmować się własnymi problemami. Julio pracuje w organizacji Hugs Not Thugs, zajmującej się resocjalizacją członków gangów, gdzie ściera się ze swoim starszym kuzynem Luisem, byłym gangsterem, który właśnie wyszedł z więzienia i zamieszkał z Julio i jego rodziną.



„Marvel Studios prezentuje: Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta” – 25 grudnia



Strażnicy ruszają na Ziemię z misją znalezienia niezapomnianego prezentu świątecznego dla Quilla.



„Śnięty Mikołaj: Serial” – już dostępny



Po prawie trzech dekadach bycia Świętym Mikołajem magia Scotta Calvina zaczyna słabnąć. Scott stara się wypełniać swoje obowiązki, lecz dowiaduje się o istnieniu specjalnej klauzuli, przez którą zaczyna się zastanawiać nad tym, jakim jest Świętym Mikołajem i ojcem.



„LEGO Gwiezdne wojny: Świąteczna przygoda” – już dostępna



Podczas gdy jej przyjaciele przygotowują obchody Dnia Życia, Rey wyrusza na przygodę, aby zgłębić tajniki Mocy.



„Szklana pułapka” – seria, już dostępna



„Weekend z rodziną. Odcinek specjalny świąteczny” – 9 grudnia



„Królowie śniegu” – już dostępny



Drużyny z całego świata zostaną przeniesione do magicznej zaśnieżonej wioski, gdzie będą odważnie konkurować, wykazując się swoimi umiejętnościami w robieniu rzeźb śniegowych.



„Pentatonix: Dookoła świata w Święta” – 2 grudnia



„Hip-hopowy Dziadek do Orzechów” – 25 listopada



Rev Run z zespołu RUN DMC zabiera nas w świat hiphopowej wersji baletu "Dziadek do orzechów" rozgrywającej się w scenerii Nowego Jorku.



„Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka” – już dostępny



Sid niszczy pamiątkę Mańka. Trafia za to na listę niegrzecznych osób stworzoną przez Mikołaja.



„Opowieść wigilijna Muppetów” – już dostępna



Skąpiec Ebenezer Scrooge nienawidzi Świąt Bożego Narodzenia. W noc wigilijną odwiedzają go trzy duchy: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.



„High School Musical: Serial: Wydanie świąteczne” – już dostępnyCzytaj też:

QUIZ dla fanów „Rolnik szuka żony”. Ile pamiętasz?Czytaj też:

Co warto obejrzeć w weekend na Netflix? Lista nowości