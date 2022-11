Grudniowe nowości na Netflix. Ponad 30 wyczekiwanych premier

W grudniu na Netflix każdy znajdzie coś dla siebie. Wielbiciele francuskiego szyku będą mogli ponownie wybrać się w podróż razem z Emily w Paryżu, a fani uniwersum Wiedźmina odkryją dawno zapomnianą historię ze świata elfów w miniserialu „Wiedźmin: Rodowód krwi”. Zarówno dzieci, jak i dorośli przeniosą się do świata drewnianej kukiełki we współczesnej wersji klasycznej historii „Guillermo Del Toro: Pinokio”.

W świąteczne wieczory Netflix zaprasza na seans „Glass Onion: Film z serii »Na noże«”, w którym przeniesiemy się na grecką wyspę, aby rozwikłać zagadkę skomplikowanego morderstwa. W grudniu w serwisie pojawią się również cztery polskie produkcje – seriale „Brokat” i „Pewnego razu na krajowej jedynce” oraz filmy – „Jeszcze przed świętami” oraz „Noc w przedszkolu”.

„Emily w Paryżu”, sezon 3. - 21 grudnia



Rok po rozpoczęciu wymarzonej pracy w Paryżu Emily znalazła się na romantycznym i zawodowym rozdrożu i musi podjąć decyzję co do swojej przyszłości.



„Wiedźmin: Rodowód krwi” – 25 grudnia



Ponad tysiąc lat przed wydarzeniami z Wiedźmina siedmioro wyrzutków ze świata elfów podejmuje krwawą walkę przeciw niepowstrzymanej sile.



„Pewnego razu na krajowej jedynce” – 1 grudnia



Grupa podróżujących razem ludzi odjeżdża przez pomyłkę samochodem złodzieja, który rusza za nimi w pościg, aby odzyskać ukryte w bagażniku zrabowane pieniądze.



„Firefly Lane”, sezon 2. część 1. – 2 grudnia



Nawet największa przeszkoda nie stanie na drodze wieloletniej przyjaźni Kate i Tully. Czy jednak jest błąd, który może rozdzielić je na zawsze?



„Brokat” – 14 grudnia



Sopot, rok 1976. Trzy zdeterminowane kobiety szukają niezależności, wolności finansowej i miłości w kraju, przez który przetaczają się wielkie zmiany.



„The Circle”, sezon 5. odc. 1-4 – 28 grudnia



Ósemka nowych singli zakłada profile, aby wykrywać oszustów, nawiązywać przyjaźnie i wykorzystywać drugie szanse w piątym sezonie „The Circle – USA".



„Zwerbowany” – 16 grudnia



Młody prawnik zostaje wciągnięty w niebezpieczną międzynarodową aferę szpiegowską, gdy dawna pracownica CIA grozi, że ujawni sekrety agencji.



„Glass Onion: Film z serii Na noże” – 23 grudnia



W kontynuacji „Na noże" Riana Johnsona detektyw Benoit Blanc podróżuje do Grecji, aby odkryć tajemnice barwnej grupy nowych podejrzanych.



„Matylda: Musical” – 25 grudnia



Bystra dziewczynka o bogatej wyobraźni podejmuje odważne kroki, aby odmienić swój los — z cudownym skutkiem. Poznajcie Matyldę.



„Noc w przedszkolu” – 28 grudnia



Mężczyzna sabotuje próbę jasełek, aby uniemożliwić grupie rodziców i nauczycieli wyrzucenie z przedszkola syna swojej dziewczyny.



„Guillermo del Toro: Pinokio” – 9 grudnia



Zachwycająca muzyczna opowieść o drewnianym pajacyku, który ożył, stworzona techniką poklatkową przez nagrodzonego Oscarem Guillermo del Toro.



„Kochanek Lady Chatterley” – 2 grudnia



Nieszczęśliwie zamężna Lady Chatterley nawiązuje gorący romans z gajowym posiadłości swojego męża, zakochując się w nim bez opamiętania.



„Jeszcze przed świętami” – 6 grudnia



Gdy wredny współpracownik sabotuje jej pracę, kurierka i pomocny klient muszą bardzo się spieszyć, aby dostarczyć prezenty świąteczne na czas.



„W biały dzień: Zbrodnia w Narvarte” – 8 grudnia



Dokument, który ujawnia dowody na korupcję w śledztwie w sprawie zabójstwa pięciu osób w dzielnicy Narvarte w Meksyku w 2015 roku.



„Last Chance U: Koszykówka”, sezon 2. – 13 grudnia



„Last Chance U” trafia na parkiet w East Los Angeles, gdzie trener z silnymi przekonaniami dowodzi drużyną młodych mężczyzn z dużymi nadziejami na karierę.



„Mighty Express: Wielki wyścig” – 5 grudnia



Tarapaty na torach! Towarowy Tom zostaje wplątany w udział w wyścigu, którego stawką są wszystkie wagony. Kto wygra ten pojedynek?



„Sonic Prime” – 15 grudnia



Gdy wybuchowa bitwa z doktorem Eggmanem rozbija kosmos na kawałki, Sonic przemierza równoległe wymiary, by odnaleźć przyjaciół i uratować świat.



„Dzieciak rządzi: Świąteczny bonus” – 6 grudnia



Wigilia przybiera szalony obrót, gdy Szef Bobas przypadkiem zamienia się miejscami z jednym z elfów Świętego Mikołaja i ląduje na Biegunie Północnym.



„Motyl Still Alice” – 15 grudnia



Pani profesor odkrywa, że ma wczesne objawy choroby Alzheimera.



„Ciche miejsce 2” – 30 grudnia



Rodzina Abbott wyrusza w nieznane. Tym razem potwory, które zwabia najmniejszy hałas, nie są już jedynym zagrożeniem.



„Too Hot to handle”, sezon 4. – 7 grudnia



Rajskie wybrzeże, gorące słońce, seksowni single i… 100 tysięcy dolarów za powstrzymanie się od seksu. Czy uczestnikom uda się nie ulec pokusie?



„The Sinner”, sezon 4. – 13 grudnia



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



„Paradise PD”, część 4. – 16 grudnia



Młody ochotnik dołącza do zdegenerowanych policjantów z małomiasteczkowego posterunku dowodzonego przez jego ojca. Razem próbują wyniuchać jakichś grubszych dilerów.



„Alice in Borderland”, sezon 2. – 22 grudnia



Miłośnik gier komputerowych i dwójka jego przyjaciół trafiają do dziwnej wersji Tokio. Aby w niej przeżyć, muszą wziąć udział w niebezpiecznej grze.



„Biały Szum” – 30 grudnia



Profesor Gladney i jego rodzina walczą z toksycznymi następstwami wypadku kolejowego w ich mieście.



„Scrooge: Opowieść wigilijna” – 2 grudnia



Jest mroźny wigilijny wieczór. Tej nocy samolubny skąpiec Ebenezer Scrooge ma ostatnią szansę, by zmierzyć się ze swoją przeszłością – i zmienić przyszłość.



„Moje nieortodoksyjne życie”, sezon 2. – 2 grudnia



Serial o życiu Julii Haart - prezeski korporacji Elite World Group i byłej członkini ultraortodoksyjnej żydowskiej społeczności - i jej dorosłych już dzieci.



„Upiór w operze” – 2 grudnia



Oszpecony geniusz muzyki zamieszkujący podziemia paryskiej opery zakochuje się w młodej śpiewaczce.



„Troll” – 1 grudnia



Gdy w norweskich górach budzi się starożytny troll, grupa barwnych bohaterów musi połączyć siły, aby powstrzymać go przed sianiem zniszczenia.

