„Na Wspólnej”. Dramat na planie nowego programu Marty

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3529?

Rodzina Szulców wraz chłopakiem Mani przyjeżdżają nad jezioro pod namioty. Wojtek ostrzega Leona, że będzie miał go nieustannie na oku. Ale nie docenia sprytu chłopaka… Kiedy Szulc zabiera Żanetę do namiotu na chwile rozkoszy, nieoczekiwanie pojawia się Kopciowa. Kobieta oznajmia, że postanowiła dołączyć do rodzinnego wypadu. Matka Żanety przywozi ze sobą nalewkę – Wojtek traci po niej całą czujność. A Mania i Leon tylko na to czekali.

Marta i Fabian nagrywają do swojego nowego programu rozmowę z panią Walerią – poznaną przez Leśniewską w barze. Nagle ze staruszką dzieje się coś niedobrego. Operator rozpoznaje symptomy udaru i natychmiast dzwoni po pogotowie. W szpitalu lekarze nie chcą udzielić Marcie żadnych informacji. Wspólnie z Fabianem odnajdują w telefonie kobiety numer do jej córki.

Franek ma dla ojca prezent – nowy laptop. Bogdan jest podwójnie zaskoczony, gdy dowiaduje się, że syn zamierza się niebawem wyprowadzić… Tymczasem Joanna przedstawia Marcinowi plan, jak jej klacz zarobi na swoje utrzymanie – hipoterapią. Miłosz jednak uważa, że lepsza i bardziej dochodowa będzie szkółka jeździecka. Nowy konflikt wisi w powietrzu.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

