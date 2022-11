„Barwy szczęścia”. Klara dalej nie radzi sobie po ataku

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

Kuczma żegna się z Grzelakami przed wyjazdem z Borek, uprzedzając, że zostawia pasiekę. Aleks od razu prosi rodziców, by zaopiekowali się pszczołami. Przy okazji Borys dowiaduje się, dlaczego syn woli spędzać czas ze zwierzętami niż z kolegami i postanawia temu zaradzić. Gdy Dominika mówi Renacie o kolejnych problemach z Wolnym, przyjaciółka zwraca się po pomoc do Marcina Kodura. A podkomisarz w zamian prosi, by ona pomogła mu zdobyć dowody przeciwko Biniowi. Tymczasem Żabcia wyznaje w końcu Vincenzo, że rozstała się z Damianem. Małżeństwo Pyrków dziękuje Bartoszowi za okazaną pomoc, ale Klara po ataku Adamskiego wciąż odczuwa silny stresi cierpi na twórczą blokadę. Poza tym Hubert prowadzi szkolenie dla ciężarnych i okazuje się tak dobry, że pielęgniarka Kama proponuje mu dalszą współpracę.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

QUIZ z największych hitów polskiej estrady! Połomski, Prońko i NiemenCzytaj też:

Pogrzeb Jerzego Połomskiego. „Wzruszał i bawił Polaków przez dekady”