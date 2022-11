„Na Wspólnej”. Eliza wyjeżdża z kraju po awanturze z Jarkiem

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3528?

Napięcie u Bergów sięga zenitu – Eliza ma dość! Cielecki zaskakuje Jarka – już dziś umówił ich na podpisanie umowy zakupu agencji eventowej. Młody Berg nie jest przekonany, czy Elizie się to spodoba. Jego wątpliwości są słuszne, bo żona jest wściekła gdy o tym słyszy. I to po fakcie. Rozczarowana, zaczyna się pakować i oznajmia Jarkowi, że leci na 3 tygodnie do Helsinek. I nie obchodzi jej, czy mu się to podoba.

Karol wyznaje Majce, że bardzo zależy mu na Magdzie a Ala jest tylko jego przyjaciółką. Maja stara się przekonać o tym obrażoną na chłopaka Magdę. Namawia ją, by wpadła wieczorem i pogadała z Karolem. Dziewczynie zależy na ukochanym, ale kiedy pojawia się w mieszkaniu studentów spotyka tam… roznegliżowaną po kąpieli Alę. Magda wychodzi – wściekła i załamana. Marta staruje w nowy projekt wyjątkowo… pechowo!

Marta dowiaduje się, że jej projekt na nowy program dostał zielone światło. W dodatku przydzielono jej świetnego operatora. Leśniewska ma tylko jedno zmartwienie – na firmowym parkingu porysowała lakier czyjegoś auta. Kiedy jego właściciel dzwoni w sprawie szkody, Marta umawia się z nim w barze Marii. Na miejscu okazuje się, że to… jej nowy operator, Fabian. Czy to popsuje ich relacje już na starcie?

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

