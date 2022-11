„Pierwsza miłość”. Wenerski poważnie rozmawia z Marysią

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Wenerski przeprasza Marysię za to, że mógł dać jej powód, by myślała, że ją opuścił. Postanawia zabrać ukochaną do siebie. Na miejscu Marysia zauważa plamy po farbie. Natomiast Malwina spotyka się z Maxem. Ich schadzka nie zostaje jednak niezauważona. Tymczasem Anka podziwia nowy apartament Filipa i pyta go o relacje jej matki z jego ojcem.

Natomiast Barbara stara się przekonać Janka, że jej też zależy na uczestnikach programu, a nie na samej oglądalności i skandalach. Proponuje, by do Tecławów zamówić wizytę terapeuty, którego opłaci stacja, a małżeństwo będzie miało szansę na rozmowę pod okiem specjalisty. Natomiast Biały dowiaduje się, że Anka spędziła noc u Filipa. Tymczasem Emilka i Marta próbują spisać zeznania do rozprawy sądowej Mateusza, ale natrafiają na problemy. Marta odreagowuje stres podczas intensywnego treningu na siłowni. Kinga martwi się stanem przyjaciółki.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

