Disney+ w tarapatach? UOKiK sprawdza, czy Polacy zostali oszukani

Należąca do The Walt Disney Company platforma streamingowa Disney+ wystartowała w Polsce w czerwcu 2022 roku. Wraz z nią Polacy otrzymali dostęp do ponad 800 filmów i 1000 seriali z obszernej biblioteki tytułów oraz 150 oryginalnych produkcji. Za miesięczny dostęp do usługi streamingowej Disney+ zapłacić musimy w Polsce 28,99 zł. Możemy też wykupić roczny abonament w cenie 289,99 zł.

UOKiK sprawdza, czy Disney+ wprowadził klientów w błąd

Kampanie promocyjne Disney+ zwróciły teraz uwagę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „Widziałeś reklamę usługi Disney+?” – zaczyna tweet UOKiK. „Układ graficzny oraz wielkość czcionki mogły sugerować inną wysokość opłat niż była w rzeczywistości” – czytamy dalej. „Weryfikujemy, czy materiały promocyjne mogły wprowadzać konsumentów w błąd” – podano.

Na zamieszczonej grafice widać logo Disney+, a później informację: „6,99 zł za miesiąc. Oszczędź 75 %”. Dodane jest także, że oferta kończy się 19 września.

