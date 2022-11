„Mam talent!”. Chcą wyleczyć Patryka Niekłania. Potrzebny 1 mln złotych

Niezwykle wysportowany akrobata – Patryk Niekłań, dostał się do finału programu „Mam Talent!” w 2018 roku. Radość trwała jednak tylko kilkanaście godzin – wracając do domu, samochód, którym kierował wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, a mężczyzna od tego czasu jest w śpiączce. Niekłań przebywa w klinice „Budzik” dla dorosłych, gdzie jest diagnozowany i rehabilitowany. Jego żona jest pewna, że słyszy i rozumie wszystko, co się do niego mówi.

Po 8 miesiącach od tragedii żona Patryka zmuszona była wrócić do pracy. Aktualnie samotnie wychowuje już roczną córeczkę oraz pracuje. Tata mężczyzny poświęca najwięcej czasu, by wspólnie z rehabilitantami zrobić wszystko, co możliwe dla ukochanego syna. Wujek Robert wspomaga bratanka w każdym wolnym czasie. Przyjaciele, znajomi i całkiem obcy ludzie, wciąż okazują dzielnemu artyście mnóstwo życzliwości. Wspierają go modlitwą, dobrym słowem i finansowo. Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka funduszy na rehabilitację Patryka, która opiewa na 1 mln złotych. Do tej pory udało się uzbierać ponad 335 tys. złotych. Do końca pozostało 51 dni. Oto link dla osób, które chcą wesprzeć zbiórkę:

Kim jest Patryk Niekłań?

Patryk Niekłań urodził się w 1987 roku. Podjął studia w katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Kontuzja nie pozwoliła rozwijać talentów koszykarskich. Już pod koniec studiów został trenerem personalnym. Kiedy poznał swoją przyszłą żonę, gimnastyczkę i akrobatkę, zainteresował się tymi dyscyplinami sportu. Poświęcił się treningom siłowym i artystycznym. Próbując różnych dziedzin akrobatyki w końcu znalazł swoją "niszę". Cyr wheel – to obręcz, w której staje akrobata i wykonuje ewolucje podczas ruchu koła. Żmudne treningi doprowadziły do tego, że Patryk stał się wziętym artystą cyrkowym. Razem z żona Anią Filipowską (również finalistką "Mam Talent!"), z sukcesami występowali w wielu krajach, m.in. w dalekich Chinach.

