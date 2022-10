Disney+ zdradził listopadowe nowości. Sprawdźcie, co obejrzycie

Na otulonych kocem w domowym zaciszu widzów czekać będą wyjątkowe produkcje, w tym między innymi długo wyczekiwana premiera serialu „Willow”. Z kolei Tim Allen powróci w swojej kultowej roli Śniętego Mikołaja, a Chris Hemsworth spróbuje rozwikłać tajemnicę długowieczności. W związku z rozpoczynającym się w listopadzie mundialem, Disney+ przygotował dla subskrybentów seriale i programy, dzięki którym będą mogli jeszcze bardziej zanurzyć się w świat sportu. Na widzów czekają m.in. nowy serial oryginalny „David Beckham: Drużyna w opałach” oraz serial dokumentalny „Dziedzictwo: Prawdziwa historia LA Lakers”.

„Bez granic z Chrisem Hemsworthem”, serial oryginalny – 16 listopada



Chris Hemsworth rozpoczyna misję, by odkryć, jak żyć lepiej i dłużej. Z pomocą światowej klasy ekspertów, rodziny i przyjaciół podejmuje szereg wyzwań, dzięki którym spróbuje pokonać swoje bariery, poszerzyć granice własnych możliwości, a także przeciwdziałać chorobom wieku podeszłego. Hemsworth spróbuje odkryć również, jak możemy uwolnić nasz potencjał, aby jak najdłużej cieszyć się sprawnością, zdrowiem i szczęściem.



„Pacjent”, serial oryginalny – 30 listopada



To psychologiczny thriller o terapeucie Alanie Straussie (Steve Carell) więzionym przez swojego pacjenta Sama Fortnera (Domhnall Gleeson), który okazuje się seryjnym mordercą. Specjalista staje przed trudnym terapeutycznym wyzwaniem: powstrzymać mordercze zapędy pacjenta. Aby przeżyć, Alan musi dotrzeć do zaburzonego umysłu Sama i powstrzymać go przed popełnieniem kolejnego morderstwa. Jednak Sam nie chce poruszać bolesnych tematów. Będąc w potrzasku Alan odkrywa nie tylko, jak głęboko sięgają zapędy Sama, ale także jak wiele pracy musi włożyć, by naprawić rozpad własnej rodziny. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku.



„Willow”, serial oryginalny – 30 listopada



Nowy serial, będący sequelem przygodowego filmu fantasy „Willow” George’a Lucasa z 1988 roku. Czarodziej Nelwyn powraca po latach od uratowania cesarzowej Elory Danan, by poprowadzić grupę zuchwałych wyrzutków na niebezpieczną misję ratunkową w świecie przekraczającym granice wyobraźni. Warwick Davis powraca w „Willow” w tytułowej roli, a Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy i Michelle Rejwan pełnią rolę producentów wykonawczych.



„Śnięty Mikołaj”, serial oryginalny – 16 listopada



Scott Calvin zbliża się do swoich 65. urodzin i zdaje sobie sprawę, że nie może być wiecznie Mikołajem. Zauważa, że zaczyna wykonywa

obowiązki Świętego coraz wolniej, ale co ważniejsze, ma rodzinę, która mogłaby czerpać wiele korzyści z życia w normalnym świecie. Szczególnie dwaj synowie, z których jeden dorastał w Lakeside w stanie Illinois, a drugi – na biegunie północnym. Mając do pomocy mnóstwo elfów, Scott postanawia znaleźć odpowiedniego następcę na stanowisku Mikołaja. W tym samym czasie próbuje również przygotować swoich najbliższych na nową przygodę, czyli życie na południe od bieguna.



„Rozczarowana”, film – 18 listopada



Od ślubu Giselle i Roberta minęło piętnaście lat i z czasem wielkie miasto straciło dla Giselle swój urok. W pogoni za bardziej baśniowym życiem powiększająca się rodzina postanawia więc zamieszkać w sennej podmiejskiej społeczności Monroeville. Niestety, nie jest to remedium, na które liczyła Giselle. Przedmieścia rządzą się własnymi prawami i mają swoją królową, Malvinę Monroe, która sprawia, że Giselle bardziej niż kiedykolwiek wcześniej czuje się nie na swoim miejscu. Rozczarowana tym, że jej "długo i szczęśliwie" ponownie się oddala, pomocy szuka w andalazyjskiej magii i przypadkowo przekształca całe miasto w krainę rodem z baśni, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość i szczęście swojej rodziny. Teraz Giselle podejmuje walkę z czasem, by odwrócić zaklęcie i odnaleźć odpowiedź na pytanie, czym naprawdę jest "długo i szczęśliwie" dla niej i dla jej bliskich.



„David Beckham: Drużyna w opałach”, serial oryginalny – 9 listopada



David Beckham wraca w rodzinne strony. Dołącza do klubu Westward Boys we wschodnim Londynie, drużyny grającej w Echo Premier League, od której to zaczęła się jego przygoda z piłką. Westward nie wygrał ani jednego meczu przez cały sezon i w dodatku grozi im kolejny spadek w tabeli. Przed Beckhamem stoi spore wyzwanie. Czy uda mu się uratować drużynę?

Co jeszcze pojawi się na Disney+ w listopadzie?

„Zwierzogród” – 9 listopada



„Zakłamanie” 16 listopada

„Reboot” – 2 listopada

„Miki: Historia Myszki” – 18 listopada

„Dziedzictwo: Prawdziwa historia LA Lakers” – 23 listopada

„Prześcignąć zbrodnię” – 9 listopada

„Wulkan miłości” – 11 listopada

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Mateusz odrzucił wszystkie kandydatki?