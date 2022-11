Doczekaliśmy się zwiastuna filmu „John Wick 4”. Keanu Reeves powraca w kultowej roli!

Po zakończeniu zdjęć do „Johna Wicka 4" twórcy filmu nie kryli swojego zachwytu. – Tempo realizacji poszczególnych zdjęć było wręcz zabójcze. Przyznam jednak, że zawsze z przyjemnością wcielam się w postać Johna Wicka. Ta historia wciąż mnie kręci – przyznał w jednym z wywiadów Keanu Reeves.

Laurence Fishburne, który wciela się w Króla Bowery, stwierdził wprost, że czwarta część będzie najlepsza. – Kiedy przeczytałem scenariusz do „Johna Wicka 4", byłem zachwycony. Pojawiło się kilka nowych postaci, które tylko podkręciły fabułę. Cieszę się też, że mój bohater wrócił z martwych (...) Jeśli chodzi o pracę na planie, to była to szalona zabawa. Dla mnie to też była okazja na ponowne spotkanie ze świetnymi aktorami – powiedział aktor w rozmowie z „Variety".

– W czwartej odsłonie John będzie miał mnóstwo problemów. Tym razem jego losy nie muszą mieć szczęśliwego zakończenia – dodał reżyser Chad Stahelski.

O czym będzie „John Wick 4”?

John Wick po raz kolejny zmierzy się z groźnymi przestępcami czyhającymi na jego życie. Legendarny zabójca będzie walczył w największych miastach świata: od Nowego Jorku po Paryż, Osakę i Berlin. Zobaczcie zwiastun nadchodzącej produkcji:

„John Wick 4”. Kiedy premiera?

Premiera kolejnej części serii o Johnie Wicku już 24 marca 2023 roku, kiedy superprodukcja trafi na ekrany kin.

