„Na Wspólnej”. Damian nakrywa Monikę całującą Zoję

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3521.?

Żaneta ma serdecznie dość pomieszkującego u nich Damiana. Za jej namową cała Wspólna próbuje pogodzić Cieślików. Jednak rozmowa Moniki i Damiana prowadzi do jeszcze większego konfliktu. Mimo to Cieślik postanawia wyciągnąć rękę do żony. Kiedy wieczorem przychodzi do domu, widzi Monikę… całującą się namiętnie z Zoją.

Po wczorajszych przejściach, Ostrowski organizuje dla swojej teściowej pilne badania. Irena protestuje, po co tyle zamieszania? Zaniepokojona jej stanem Ewa zostawia mamę pod opieką Igora. Kiedy wraca z pracy, widzi… karetkę zabierającą nieprzytomną Irenę do szpitala. Co się dzieje z mamą Ewy? Kamil wypisuje ze szpitala chorą kobietę – poruszony obserwuje dyrektor Kolendę, której bardzo ciężko rozstać się z maleńką córeczką pacjentki… W domu Kamil ma kolejny problem – jego córka dorasta i chce… wolności. Hofferowi bardzo trudno się z tym pogodzić.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

