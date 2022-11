„Barwy szczęścia”. Bożena sprawdza, czy nie ma śladu po ciele Rafała

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w najnowszym odcinku?

Bożena ukrywa przed Brunem, że stoczyła walkę z Rafałem i wraca z rodziną do domu. Następnego dnia sprawdza w parku, czy nie odnaleziono ciała Zaborskiego i czy po ich starciu nie zostały jakieś ślady. Stański robi Karolinie awanturę. Jest przekonany, że od początku działała w porozumieniu z Rafałem. Partnerka bandyty składa w końcu na policji obciążające go zeznania.

Tymczasem podkomisarz Kodur aresztuje mężczyznę, który porwał Tadzia. Kasia wyznaje Izie, że cały czas opiekuje się Igorem, choć nie jest to dla niej komfortowe. Czuje się bowiem współodpowiedzialna za wypadek, w którym ten o mało nie zginął. Podczas kolejnej wizyty Igor nagle ściska dłoń synka. Tymczasem Sonia znów prosi Dominikę, by zajęła się małym Mateuszem. Ona będzie w nocy z klientem. Gdy dziewczyna zabiera chłopca do domu, Sebastian nie jest tym zachwycony.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

