„Na Wspólnej”. Monika zaprzyjaźni się z Zoją – swoim wrogiem?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3516.?

Kuba i Karol cieszą się, gdy okazuje się, że Ala czuje się lepiej i wróciła na oddział. Dziewczyna narzeka na nudę i prosi Karola, by za zgodą ordynatora zabrał ją na spacer do przyszpitalnego parku. Okazuje się, że jedyne na czym jej zależało, to marihuana. Ala kupuje towar od dilera, z którym wcześniej się umówiła. Tymczasem Dex zostaje naciągnięty na potężny wydatek przez zawziętego sąsiada.

Damian wybiera się z synem na zakończenie szkolnej akcji rowerowej. Okazuje się, że dołącza do nich Monika – ubrana w seksowny strój sportowy, zamierza pokazać Zoi, że nie ma szans odebrać jej męża. Po uroczystościach wszyscy ruszają na wspólną przejażdżkę. Niestety, rower Cieślikowej zawodzi. Swoją pomoc oferuje Monice… Zoja. O dziwo, panie łapią ze sobą bardzo fajny kontakt.

Weronika dzwoni do rodziców Jana i prosi, żeby przestali ukrywać przed synem swoje plany rozwodowe. Następnego dnia Roztocka – przekonana, że ukochany wie co zamierzają jego rodzice – porusza z nim ten temat. Jan jest zszokowany. Pyta rodziców, jaka jest przyczyna rozpadu ich małżeństwa. To, co słyszy od ojca i matki totalnie go zaskakuje.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

