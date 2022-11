„Taniec z Gwiazdami”. Fani twierdzą, że wygrana była „ustawką”

Wielki finał 13. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” obfitował w wiele niespodzianek. Przede wszystkim o zwycięstwie decydowali tylko widzowie. Jurorzy w składzie: Andrzej Piaseczny, Iwona Pavlović, Michał Malitowski i Andrzej Grabowski byli wskazówką dla głosujących, ale ich oceny nic nie zmieniały. Mimo to nie przy każdym występie podnosili tabliczki z „10” w górę. Uczestnicy wykonali po trzy tańce i dopiero podczas freestyle'a obie pary otrzymały maksymalną liczbę punktów.

„Taniec z Gwiazdami” – kto wygrał?

13. edycja programu „Tańca z Gwiazdami” zdecydowanie przejdzie do historii. Pierwszy raz na parkiecie pojawiła się jednopłciowa para. Jacek Jelonek i Michał Danilczuk nie tylko przełamali stereotypy, ale też doszli do finału. Widzowie jednak zdecydowali, że Kryształowa Kula oraz 100 tys. dla gwiazdy i 50 tys. zł dla partnera trafia do Ilony Krawczyńskiej i Roberta Rowińskiego.

„Taniec z Gwiazdami” – internauci rozczarowani werdyktem

„Taniec z Gwiazdami” mimo już 13. edycji w Polsacie ciągle budzi ogromne emocje. Tym razem nie było inaczej. Chwilę po ogłoszeniu wyniku w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Internauci zarzucali głosującym brak tolerancji, ale nie zabrakło też oczerniania zwyciężczyni. Wielu fanów programu twierdzi, że prezenterka programu „Farma” ma „parcie na szkło”.

„Oczywiście finał nie był ustawiony. Wygrała prowadząca program na Polsacie”; „Polacy prędzej by skiśli, jakby pozwolili gejowi wygrać... dla mnie wygranymi są chłopaki”; „Dramat... Zachowanie tej kobiety woła o pomstę do nieba”; „Masakra. Ale dobrze, że się już skończyło, nie dało się jej oglądać i tego parcia na szkło”; „Kto by się spodziewał osoba z Polsatu wygrywa program na Polsacie” – możemy przeczytać.

