„Na Wspólnej”. Decybel popchnięty przez Teresę. To wypadek?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3513.?

Wojna młodzieży z Bednarczuk trwa. Podczas przerwy na nauczycielkę wpada Decybel, Teresa odpycha go, chłopak pada i… nie może wstać. Po południu dochodzi do spotkania Danki i Bednarczuk z rodzicami, którzy są oburzeni presją i poniżaniem ich latorośli przez Teresę. Robi się bardzo nerwowo – Zimińskiej coraz trudniej jest zapanować nad sytuacją.

Monika przeprasza Żanetę za swoje wczorajsze zachowanie. Tłumaczy się nerwami – Damian codziennie spotyka się z atrakcyjną wuefistką! Kobiety postanawiają zainwestować w swój wygląd – idą do salonu kosmetycznego. Cieślikowa, chcąc bardziej podobać się mężowi, powiększa sobie usta. I od razu żałuje – reakcja alergiczna powoduje olbrzymi obrzęk. Monika jest załamana – teraz mąż już na pewno wybierze Zoję.

Do Joanny dzwoni Marcin – prosi ją o pilny przyjazd do chorej klaczy. W stadninie mężczyzna znowu proponuje jej pracę. Joanna odpowiada, że musiałaby zrobić specjalizację, a to pochłonie mnóstwo czasu – mąż nie będzie zadowolony. Marcin widząc przechodzącego brata głośno mówi, że Miłosz nienawidzi koni. Między mężczyznami znowu dochodzi do kłótni.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

