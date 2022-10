Nowości tygodnia na HBO Max. Lista premier

„Osiedle C” – środa



Akcja koncentruje się wokół Kimiego, który mieszka w niewielkim kompleksie mieszkaniowym położonym w spokojnym mieście Kurosaki. Wydaje się, że kłopoty podążają za nim, gdziekolwiek tylko się udają.



„Joe Pera opowiada” – środa



Serial komediowy, w którym nauczyciel z Górnego Półwyspu Michigan bada takie tematy, jak naleśniki, jagody, jajka, tosty, kiełbasa, bekon, angielskie babeczki, kawa, sok pomarańczowy, syrop klonowy, gofry, chleb kukurydziany i truskawki, i o wszystkim opowiada widzowi.



„Prezydencki poker” – sezony 1-7 – czwartek



Serial przedstawia losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



„Stamtąd” – piątek



Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi. Niechętni mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i gorączkowo szukają drogi wyjścia z miasta. Muszą także poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – w tym przerażającymi stworzeniami, które pojawiają się po zachodzie słońca.



„Biały Lotos”, sezon 2. – poniedziałek 31 października



W drugim sezonie komediowego serialu HBO wraz z nową grupą gości i hotelowych pracowników udajemy się do ekskluzywnego kurortu na Sycylii.



„Garcia!” – piątek



Nowy hiszpański serial komediowy Max Original. Garcia, superżołnierz stworzony podczas trwania reżimu Franco, był zamrożony przez 60 lat i nagle budzi się w teraźniejszości. Z pomocą Antonii, młodej dziennikarki, odkrywa spisek, który grozi wciągnięciem Hiszpanii w kolejną wojnę domową.



„Pływak” – piątek



Wschodząca gwiazda pływania przyjeżdża na zgrupowanie w jednym celu – zdobyć miejsce w narodowej kadrze olimpijskiej. Intensywna rywalizacja wyklucza jakiekolwiek szanse na przyjaźń z rywalami. Tak przynajmniej mu się na początku wydaje.



„Chmury znad Czarnobyla” – piątek



W Rumunii w 1986 roku panowało silne przekonanie, że po katastrofie w Czarnobylu dzieci urodzą się martwe lub zdeformowane. Z tych właśnie względów młoda kobieta zostaje zmuszona przez teściową do aborcji.



„Juno” – sobota



Szesnastolatka z małego miasteczka w Minnesocie zachodzi w ciąże z kumplem i postanawia oddać dziecko „idealnej” parze, którą znalazła dzięki ogłoszeniu. Szybko jednak okazuje się, że zbliżająca się adopcja popycha małżeństwo w stronę rozwodu.



„Drzewo życia: Strzelanina w synagodze w Pittsburghu” – czwartek



27 października 2018 roku zwolennik białej supremacji wszedł do synagogi w Pittsburghu i zabił jedenastu wiernych. Szokujący dokument HBO pokazuje kryzys społeczny związany z nienawiścią, który zagraża zbiorowemu bezpieczeństwu.

