Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości

„Czarne motyle”

Posępny pisarz, któremu brakuje inspiracji na drugą książkę, zgadza się spisac wspomnienia umierającego mężczyzny - i staje się częścią jego splamionego krwią życia.



„Małżonka do wynajęcia”

Aby spełnić życzenie umierającej matki i uniknąć wykreślenia z testamentu, zatwardziały kawaler zatrudnia aktorkę, która ma udawać jego narzeczoną.



„Obserwator”

Złowieszcze listy. Dziwni sąsiedzi. Mrożące krew w zyłach pogróżki. Rodzina przeprowadza się do podmiejskiego domu marzeń i odkrywa, że w spadku trafił jej się koszmar.



„Pragnienie wybawienia ”

Daniele, który wbrew swojej woli trafia do szpitala psychiatrycznego, uczy się od nowa, jak żyć i kochać, korzystając z pomocy innych pacjentów.



„Niespodziewany świąteczny gość”

Plan Hayley, aby spędzić Boże Narodzenie z nowymi teściami swojej siostry, bierze w łeb, gdy niespodziewanie pojawia się mężczyzna, przez którego zerwała z chłopakiem.



„Święta rodzina”

Rodzina ukrywająca szokującą tajemnicę zaczyna nowe życie w Madrycie, jednak nowe znajomości krzyżują ich plany, a przeszłość zaczyna deptać im po piętach.



„Poradnia małżeńska”

Doradca małżeński usiłuje odwieść swych zwaśnionych klientów od myśli o rozwodzie, stawiając zarazem czoła swoim własnym romantycznym dylematom.



„Mężczyzna bez pamięci”

Dotknięty amnezją pacjent meksykańskiego szpitala staje się celem kartelu. musi zrobić wszystko, by odkryć prawdę i to szybko.



„Krępujące zdjęcia z rodzinnego albumu, czyli zniszczona wątroba i złamane serce”

Po wspólnie spędzonej nocy samotna nauczycielka i dealer narkotyków muszą podjąć ważną decyzję dotyczącą ich przyszłości.



„To całkiem legalne”

Sue Perkins stawia czoła wyzwaniom wieku średniego, rzucając się w wir zaskakująco legalnych, ale często także niebezpiecznych przygód w krajach Ameryki Łacińskiej.



„Detektyw Belascoaran”

Hector Belascoaran porzuca pracę w korporacji i monotonne małżeństwo, aby zostać prywatnym detektywem na tropie wstrząsających zbrodni w stolicy Meksyku lat 70.



„Iliza. Hot Forever. Shlesinger”

Występy na każdy temat – od ciasnych śpiochów przez brzydkie biustonosze po materace sprężynowe – sprawiają, że Iliza jest zabawnym poruszającym głosem swojego pokolenia.





„Playlista”

Fabularyzowana opowieść o tym, jak szwedzki przedsiębiorca i jego wspólnicy zrewolucjonizowali branżę muzyczną, tworząc idealną platformę streamingową.





„Na topie”

W Los Angeles światowej sławy piosenkarka staje na rozdrożu kariery, gdy jej asystentka - i aspirująca producentka - zaczyna realizować własne ambicje. Czytaj też:

Trudny QUIZ z ekranizacji polskich lektur. Najlepsi zdobywają 8/10!