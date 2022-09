Co oglądać na Netflix? Lista nowości idealnych na wolny weekend

„Najbardziej znienawidzony człowiek w Internecie”



Serial opowiada historię matki, która poszła na wojnę z samozwańczym "królem pornozemsty" po tym, jak do sieci trafiły nagie zdjęcia jej córki. Hunter Moore zyskał sławę jako założyciel serwisu internetowego IsAnyoneUp.com, który służył jako narzędzie tak zwanej "pornozemsty".



„Wyznania morderców”



W każdym odcinku poznajemy historię innej przerażającej zbrodni z ust osoby, która ją popełniła. Prokuratorzy, adwokaci, śledczy, a także krewni i znajomi ofiar oraz skazańców dzielą się swoimi opowieściami o tragicznych zdarzeniach oraz ich uczestnikach.



„Gry rodzinne”



W dniu ślubu pary nad głowami zebranych ciąży widmo katastrofy, kiedy na jaw wychodzi łącząca dwie rodziny sieć kłamstw i tajemnic. Oglądaj bez ograniczeń. Rodzinny dramat komediowy z Elizą Rycembel („Boże Ciało”) i Bartoszem Gelnerem („Sexify”) w rolach głównych.



„Droga do awansu”



Ingrid Yun stara się uzyskać tytuł partnera w elitarnej nowojorskiej kancelarii, nie porzucając przy tym swoich zasad i znajdując czas na miłość, przyjaźń i rodzinę.



„Nie jesteś wyjątkowa”



Amaia uważa, że jej życie jest do bani. Z dnia na dzień musi pożegnać się z Barceloną, w której mieszkają wszyscy jej znajomi i która jest dla niej po prostu domem, aby zamieszkać w miasteczku swojej matki, gdzie NIGDY nic się nie dzieje.



„Diabeł w Ohio”



Aby chronić młodą pacjentkę, która uciekła z tajemniczej sekty, lekarka zabiera ją do swojego domu, narażając rodzinę i życie.



„Detoks”



To serial komediowy, w satyrycznym stylu. Jego bohaterkami są dwie młode kobiety i współlokatorki, które łączy pewnego dnia ważna myśl. Lea i Manon dochodzą do wniosku, że związek, jaki mają z Internetem staje się coraz bardziej toksyczny.



„Podróbki”



Kupując fałszywych obserwujących i armię botów do wywoływania „reakcji” na swoje aktywności, nowi „influencerzy” odkrywają zarówno blaski, jak i cienie tego porywającego stylu życia. Swoim dokumentem Bilton próbuje odpowiedzieć na pytania czym jest sława i wpływanie na ludzi w erze mediów cyfrowych.



„Rodzinne randkowanie”



W luksusowej willi rodzeństwa pomagają sobie nawzajem w poszukiwaniach partnerów z nadzieją na miłość i – być może – 100 000 dolarów.



„Ludik”



Aby ocalić porwanego członka rodziny, przedsiębiorczy potentat meblarski musi wykorzystać swoją tajną siatkę przemytu diamentów do przerzucania broni przez granicę.



„Echa”



To thriller sensacyjny o identycznych bliźniaczkach, Leni i Ginie, które mają niebezpieczny sekret. Od dzieciństwa potajemnie zamieniają się miejscami. Jako dorosłe kobiety też prowadzą podwójne życie – mają dwa wspólne domy, dwóch wspólnych mężów i wspólne dziecko.



„Zabiłem swojego ojca”



Anthony Templet zastrzelił swojego ojca i nigdy temu nie zaprzeczył. Znacznie bardziej skomplikowane są jednak przyczyny tej dotyczącej dwóch rodzin decyzji.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Fear”



Nastoletnia Nicole zakochuje się w starszym od siebie Davidzie. Przeciwko toksycznemu związkowi występuje ojciec dziewczyny.



„Przypadkowy Przechodzień”



Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



„Dwa życia”



W dzień zakończenia szkoły Natalie robi test ciążowy, a jej życie rozdziela się na dwa płynące równolegle. Które z nich okaże się lepsze?

