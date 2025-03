Filmowy Lucjusz Malfoy przeszedł gehennę, jak w „Reniferku”. „Policja była bezużyteczna”

Jason Isaacs jest brytyjskim aktorem, urodzonym w Liverpoolu, który od lat gra w filmach i serialach. Oglądać mogliśmy go jako Lucjusza Malfoya w serii „Harry Potter”, Kapitana Haka w „Piotrusiu Panie” czy kapitana Mike'a Steele'a w „Helikopterze w ogniu”. Ostatnio wciela się w Timothy'ego Ratliffa w 3. sezonie mega hitu platformy Max „Biały Lotos”.

61-letni obecnie aktor wyjawił w ostatnim wywiadzie, że pod koniec lat 90., kiedy wychodził ze swojego uzależnienia od narkotyków, przeszedł gehennę z powodu stalkerki, która zachowywała się, jak bohaterka głośnej serii „Reniferek” z 2024 roku na Netflix.

– Oszalałem z tego powodu. Powinienem był napisać o tym scenariusz do filmu. „Reniferek” może był nieco bardziej dramatyczny, ale też nie było tu wielkich różnic. Bałem się, że mój dom zostanie spalony albo że zostanę dźgnięty nożem. A ponieważ była to młoda kobieta, to policja przez długi czas nie traktowała tego poważnie – wyznał. Isaacs wspomniał, że funkcjonariusze zasugerowali mu zmianę nazwiska i zawodu, aby uniknąć nękania. Jeden z policjantów podpowiadał mu nawet, aby „znokautował” kobietę. – Policja była prawie bezużyteczna. Ciągle upierali się, że musiałem mieć z nią romans. I że nigdy jej nie poznałem – podkreślił.

Dramat aktora trwał latami. Wielokrotnie pozywał kobietę do sądu, aby egzekwować zakazy zbliżania, ponieważ jego stalkerka ponownie „atakowała”, gdy tylko wygasały.

O czym jest serial „Reniferek”?

Serial „Reniferek” na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie. W tej fascynującej, a jednocześnie mrocznej i zabawnej historii występują także Jessica Gunning jako Martha, Nava Mau jako Teri i Tom Goodman-Hill jako Darrien.

