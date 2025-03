4 perełki na Max i 3 hity na Netflix. Nasze rekomendacje na weekend

W tym tygodniu na Netflix pojawiło się ponad 20 nowych tytułów. Wśród nich znalazła się np. dokumentalna seria o Meghan, księżnej Sussex, która jest szeroko komentowana w sieci, jednak nie zbiera wcale pozytywnych recenzji, dlatego nie znajdziecie jej na naszej liście „polecanych na weekend”. Z tych bardziej obiecujących tytułów, których nie znajdziecie w zestawieniu najlepszych jest jednak „Miłość jest ślepa: Szwecja” czy część druga „Tyler Perry's Beauty in Black”, której pierwsza odsłona kilka tygodni temu robiła prawdziwą furorę na Netflix. W sobotę na platformę trafi też seria filmów o Willym Wonce, w tym nowiutka jej część z Timotheem Chalametem w głównej roli. A fani true crime będą mogli zanurzyć się w opowieści o zbrodniach Charlesa Mansona.

Max też w tym tygodniu nie próżnowała, jeżeli chodzi o nowości. Na tej platformie także znajdziecie w sumie ponad 20 nowości – jednak na naszej liście wyróżniamy tylko trzy najlepsze z nich! Poza wymienionymi przez nas w zestawieniu tytułami, dostępne na Max są już między innymi: cała seria „Aniołków Charliego”, dokument o drużynie NBA Boston Celtics, kultowy „Karate Kid” czy „Niezłomny” w reżyserii samej Angeliny Jolie, opowiadający historię mężczyzny, który przeżył 47 dni na tratwie na oceanie.

Przejrzyjcie naszą listę najlepszych tytułów, które pojawiły się w ostatnich dniach na Max i Netflix i poszukajcie czegoś, co was zainteresuje.

Nowości na streamingach. Co z tego warto obejrzeć w weekend?

„Tylko jedno spojrzenie” (serial na Netflix)



Świat szczęśliwie zamężnej projektantki biżuterii rozpada się na kawałki, gdy odkrywa tajemnicze stare zdjęcie swojego męża w towarzystwie nieznajomych. Zdeterminowana, by poznać prawdę, zagłębia się w sieć sekretów i kłamstw, które zagrażają jej bliskim i zmuszają ją do zakwestionowania wszystkiego, w co dotychczas wierzyła.



„Medusa” (serial na Netflix)



Uznana za zmarłą Barbara powraca i odkrywa zdradę rodziny, jednocześnie wplątując się w trójkąt miłosny ze swoim zwodniczym mężem i detektywem prowadzącym dochodzenie.



„Lampart” (serial na Netflix)



Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle Powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy będących w sprzeczności z jego przekonaniami. Ostatecznie Don Fabrizio staje przed niemożliwym wyborem. Ma władzę, aby doprowadzić do małżeństwa między bogatą i piękną Angelicą i jego siostrzeńcem Tancredim, które zabezpieczyłoby przyszłość jego rodziny, ale złamałoby to serce jego ukochanej córki Concetty.



„Wybraniec” (film na Max)



Kochający zwycięstwa, władzę i wielkie pieniądze, wpływowy adwokat Roy Cohn (Jeremy Strong) trzęsie światem nowojorskich elit. Pewnego dnia spotyka młodego biznesmena Donalda Trumpa (Sebastian Stan), który marzy o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Prawnik bierze go pod swoje skrzydła i uczy nowego protegowanego, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Z początku nieporadny i naiwny chłopak szybko okazuje się być pojętnym uczniem, a jego radykalna metamorfoza zaskakuje wszystkich, nawet jego mistrza.



„Grand Budapest Hotel” (film na Max)



Ralph Fiennes jako legendarny konsjerż, który jest świadkiem nieprawdopodobnych zdarzeń w jednym ze słynnych europejskich hoteli w okresie międzywojennym. Deszcz nagród – w tym cztery Oscary.



„Plan doskonały” (film na Max)



Clive Owen jako szef gangu złodziei planujący błyskotliwy napad na nowojorski bank. Gdy podczas akcji bierze zakładników, na pomoc wezwany zostaje wytrawny negocjator.



„Gdy nikt nas nie widzi” (serial na Max)



Hiszpańska policjantka Lucía Gutierrez i amerykańska porucznik Magaly Castillo muszą współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za dwoma sprawami.Czytaj też:

