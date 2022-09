Co się dzieje z Karoliną Pisarek? Jej mąż zabrał głos

Karolina Pisarek poinformowała, że bardzo źle się czuje w środę 31 sierpnia. Doskwierał jej silny ból głowy, w związku z czym trafiła do szpitala, co relacjonowała jeszcze na Instagramie. „To już szósty dzień, kiedy budzę się z ogromnym bólem głowy. Nie wiem, czym spowodowana jest migrena, bo nigdy wcześniej nie miałam takich stanów. Codziennie wspomagam się mocnymi środkami przeciwbólowymi, z nadzieją, że przejdzie, ale dziś ból jest tak mocny, że jadę do lekarza. Dajcie znać, czy mieliście kiedyś podobnie? Co zrobiliście w takiej sytuacji?” – pisała na InstaStory.

Podejrzenie guza u Karoliny Pisarek. „Jesteśmy w szoku”

Do tej pory modelka nie poznała diagnozy. W czwartek 1 września w sprawie wypowiedziała się jej menadżerka. „Karolina jest w szpitalu. Pojawiło się podejrzenie guza, jesteśmy wszyscy w szoku i czekamy na dalsze badania. Przez ostatnie 5 dni nasilał się ból głowy, była na bardzo silnych lekach przeciwbólowych, takich, które może przepisać tylko lekarz, i nie pomagało. Czekamy na dalsze wyniki badań. Bardzo się martwimy” – przekazała.

Roger Salla o stanie zdrowia swojej żony Karoliny Pisarek

Od środy fani Karoliny Pisarek nie mają bezpośrednio od niej żadnych wieści na temat tego, jak się czuje. Teraz do fanów zwrócił się mąż modelki Roger Salla. „Dużo osób pyta co się dzieje z Karoliną. Byliśmy na tomografii głowy, a wczoraj na rezonansie głowy i szyi. Karolina ma straszny ból głowy i nie jest w stanie do tej pory sama chodzić... Walczymy każdego dnia różnymi metodami, żeby było lepiej, ale na razie bez poprawy..”. – podał, zamieszczając zdjęcie swojej ukochanej.

