Apel do rządzących na gali rozdania Orłów. „Przestańcie zaniedbywać”

Za nami tegoroczna gala rozdania prestiżowych nagród filmowych Orły. Na 27. ceremonii nagrodzono twórców aż w dwudziestu kategoriach. Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. Klara Kochańska-Bajon. Kiedy reżyserka zabrała głos na scenie, zwróciła się do rządu.

Klara Kochańska-Bajon apeluje do rządu

Klara Kochańska-Bajon to twórczyni serialu „Matki Pingwinów”, który opowiada o problemach rodziców dzieci z atypowością i niepełnosprawnością. „Kama, znana zawodniczka MMA, stara się godzić nabierającą tempa karierę z wychowaniem siedmioletniego syna, Jasia. Gdy u chłopca zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu, kobieta nie przyjmuje tego do wiadomości. Choć wypiera opinie specjalistów, jest zmuszona przenieść syna do innej szkoły, w której Jaś szybko znajduje przyjaciół i szczęście” – opisuje Netflix ową produkcję.

– Od początku zależało mi na tym, by zrobić taki serial, który da rodzicom siłę do codziennych zmagań. Pozwoli złapać trochę dystansu i humorem odczaruje trudniejsze sprawy. Sprawi, że poczujemy się mniej samotni, bo choć macierzyństwo daje wiele radości, czasem bywa też samotną walką. Szczególnie dla takich rodziców, których dzieci mają dodatkowe wyzwania – mówiła w jednym z wywiadów Klara Kochańska-Bajon.

Dzięki poruszającym historiom, świetnej grze aktorskiej i realistycznemu ujęciu wyzwań macierzyństwa, serial zyskał międzynarodowe uznanie i trafił m.in. na listę najlepszych zagranicznych dzieł 2024 roku według „New York Timesa”. Nic dziwnego, że właśnie ta produkcja wygrała też statuetkę Orła dla najlepszego serialu fabularnego. Kiedy reżyserka wyszła na scenę odebrać statuetkę, postanowiła wykorzystać swoje wystąpienie do wystosowania apelu do rządzących.

– Jako że jestem w Telewizji Polskiej, chciałabym zaapelować do rządzących. Skoro nam się udało stworzyć inkluzywne społeczeństwo, to wy też przestańcie to zaniedbywać, bo od lat to się dzieje. Zmieńcie coś, spróbujcie stworzyć społeczeństwo włączające, silne. Dzięki temu będzie ono zdrowe. Wspierajmy się wzajemnie — powiedziała ze sceny Klara Kochańska-Bajon.

