HBO Max zapowiada nowości na sierpień. Za 10 dni premiera „Rodu smoka”!

Już za dziesięć dni odbędzie się premiera nowego serialu HBO „Ród smoka”. W produkcji tej będziemy śledzić zdarzenia, które dzieją się ok. 200 lat przed czasami znanymi widzom z „Gry o tron”. Dodany zostanie też serial „Gliniarze z Southland” opowiadający o życiu policjantów patrolujących plaże w Malibu i ulice we wschodniej części Los Angeles. Nie zabraknie też tytułów znanych i lubianych, jak „Biuro” (US) czy kolejne sezony „Ostrego dyżuru”. Wśród nowości filmowych pojawią się m.in. „Jackass Forever” czy „Resident Evil: Witajcie w Raccoon City”. Oto rozpiska wszystkich nowości w serwisie.

– nowy serial HBO opowiadający o historię rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron. Serial na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew - premiera: 22 sierpnia Gliniarze z Southland I-V (Southland I-V) – serial opowiada o życiu policjantów patrolujących plaże w Malibu i ulice we wschodniej części Los Angeles. W pobocznych wątkach pojawiają się postacie przestępców, ofiar i członków ich rodzin - premiera: 23 sierpnia

