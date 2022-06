Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Matka Sylwka dostaje zapaści

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3440?

Sylwek wyrzeka się ojca, a jego matka dostaje zapaści i ląduje w szpitalu. Kiedy chłopak tam przyjeżdża spotyka ojca, który zarzuca mu, że to przez niego. Zrozpaczony Sylwek ma dość – wykrzykuje mu w twarz, że wyrzeka się takiego ojca. Kumple Kuby produkują prochy – zaliczą wpadkę? Na imprezie u studentów pojawia się Magda, która od razu wpada w oko Karolowi. Gdy dziewczyna wychodzi, smutnego kole—gę stara się pocieszyć Kuba. Brzozowski zauważa w pokoju braci… małe laboratorium chemiczne. To w nim bracia produkują tabletki wspomagające pamięć. Nagle do pokoju wpada ktoś w mundurze policjanta. Smolny nie chce współpracować z dawnym wrogiem. Smolny pojawia się na spotkaniu z potencjalnym producentem filmu na podstawie jego powieści. Ku jego zaskoczeniu jest nim jego wróg z przeszłości, dlatego Krzysztof od razu chce się wycofać. W redakcji Smolny zauważa, że nowa pracownica Pola ma podbite oko. Jej tłumaczenie wzbudza podziw Krzysztofa.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Joanna Opozda odpowiada na zarzuty internautów o zretuszowanie zdjęcia na okładce