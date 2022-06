Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Nina wyznaje Decybelowi prawdę

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3433.?

Nina wyznaje Decybelowi że urodziła dziecko – co chłopak na to?! Decybel namawia Ninę na wagary i proponuje, by oboje zażyli narkotyki. Dziewczyna ma opory, ale w końcu poddaje się. Para ląduje w domu chłopaka będąc już pod wpływem pigułki. Całują się namiętnie i zaczynają rozbierać, gdy Nina oznajmia Decybelowi, że jest… matką małej Zosi! Zszokowany Norbert prosi dziewczynę, żeby wyszła z jego domu… Darek załamany – jego ojciec stracił głowę dla Magdy! Romantyczny wieczór Darka i Kasi przerywa Jarogniew! Kiedy chłopak dowiaduje się od Żbika, że Lisowski, mężczyzna z którym gra przez internet w szachy, oszukał niewinnych ludzi, postanawia zagrać z nim… na pieniądze! Tymczasem Darek bezskutecznie stara się namówić ojca, by zwolnił Magdę. Jest załamany tym, że Zakościelny wyraźnie stracił głowę dla pięknej asystentki… Kuba chce korzystać z wolności – jedyny problem to brak kasy… Kuba z Majką cieszą się studenckim życiem mieszkając z Dexem i Karolem. Po kolejnej epickiej imprezie Brzozowskiego odwiedza mama. Basia prosi, żeby Kuba trochę wyhamował. Ten jednak chce się bawić dalej – jedynym hamulcem jest notoryczny brak gotówki! Brzozowski poważnie myśli o zainwestowaniu w krypto-waluty.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

