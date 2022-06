Czerwcowe premiery na HBO Max. Co obejrzymy? Lista nowości

Wśród nowości HBO Max na czerwiec 2022 roku, będą wśród opowieści, które powstały na podstawie pierwowzoru książkowego, jak np. „Rozmowy z przyjaciółmi” czy filmowego, jak miniserial HBO „Irma Vep”. Premierę będą mieć produkcje dla fanów animacji dla dorosłych, jak „Metalokalipsa” czy „Primal”, a także seriale detektywistyczne jak „Portland Tower”. Nie zabraknie ciekawych filmów z różnych stron świata, jak np. „Niefortunny numerek lub szalone porno” oraz otwierających oczy dokumentów, jak „Kryptonim Jane”. Oto nowości, które pojawią się na HBO Max od 1 do 15 czerwca.

Nowe seriale na HBO Max w czerwcu

„Bez skazy” I-VI (Nip/Tuck I – VI) – serial opowiadający o dwóch chirurgach plastycznych, Christianie Troy'u i jego najlepszym przyjacielu Sean'ie McNamarze, którzy korzystają ze wszystkich benefitów, jakie niesie ze sobą prowadzenie w Miami odnoszącej sukcesy kliniki – premiera: 1 czerwca, wszystkie sezony

„Metalokalipsa” I-IV (Metalocalypse I-IV) – serial Adult Swim; animowane przygody członków zespołu deathmetalowego Dethklok, którzy są tak sławni i osiągnęli tak duży sukces, że stali się celem przestępców podobnych do Iluminatów – premiera: 3 czerwca, sezon I; 10 czerwca, sezony II – IV

„Backstage II” – historia grupy utalentowanych nastolatków z prestiżowej szkoły artystycznej Keaton. Serial odsłania kulisy życia przyszłych gwiazd, które podążają za swoimi marzeniami, ucząc się tańca, śpiewu i muzyki – premiera: 3 czerwca, cały sezon

„Rozmowy z przyjaciółmi” (Conversations with Friends) – serialowa adaptacja powieści Sally Rooney. To rozgrywająca się w Dublinie inteligentna opowieść o dwóch studentkach college'u, Frances i jej najlepszej przyjaciółce Bobbi, oraz o dziwnym, nieoczekiwanym związku, jaki nawiązują z małżeństwem, Melissą i Nickiem – premiera: 3 czerwca, cały sezon

„Irina Rimes: Moja droga” (On My Way with Irina Rimes) – program Max Original podążający za rumuńską artystką Irina Rimes, która po dwóch latach wytężonej pracy, postanawia wyruszyć w drogę, żeby odnaleźć siebie i wymyślić się zawodowo od nowa. Z pomocą wytwórni płytowej Irina odwiedza sześć miast, gdzie zamierza dokończyć prace nad swoim nowym albumem – premiera: 3 czerwca, odc. 1-3; kolejne co tydzień po dwa

„Blackout” – po reakcji łańcuchowej w ogólnoeuropejskiej sieci energetycznej cały kontynent pogrąża się w ciemności. Haker Pierre Manzano uświadamia sobie, że jest to skutek działania kodu, który sam napisał – premiera: 7 czerwca, cały sezon

„Irma Vep” – miniserial HBO opowiadający o amerykańskiej gwieździe filmowej, która przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego Les Vampires. Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką. W roli głównej Alicia Vikander – premiera: 7 czerwca

„Roswell, w Nowym Meksyku IV” (Roswell, New Mexico IV) – czwarty sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy Metz – premiera: 7 czerwca

„Noughts + Crosses II” – drugi sezon serialu opowiadającego historię dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność – premiera: 12 czerwca, cały sezon

„Portland Tower” (The Tower) – detektyw Sarah Collins i jej partner detektyw Steve Bradshaw prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa posterunkowego Hadleya Matthewsa i 15-letniej uchodźczyni z Libii, Fary Mehenni. Wszystko wskazuje na to, że oboje skoczyli z dachu Portland Tower – premiera: 12 czerwca

„Matki I-III” (Motherland I – III) – grupa niedoskonałych rodziców z klasy średniej ujawnia komiczne i szalone strony rodzicielstwa, w którym panuje chaos i olbrzymia konkurencja, gdy starają się oni jakoś nadążyć za rzeczywistością i nadać swemu życiu jakiś kierunek – premiera: 14 czerwca, wszystkie sezony

„Primal” – serial Adult Swim; historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie – premiera: 15 czerwca, cały sezon

Nowe filmy na HBO Max w czerwcu

„Zmagania” (The Heroics) – Michel jest wiecznym chłopcem, który marzy tylko o motocyklach i spędza czas ze swoim najstarszym synem i kumplami. W wieku 50 lat musi jednak zająć się dzieckiem, którego doczekał się ze swoją byłą – premiera: 1 czerwca

„Balon” (Qi Qiu (Aka. Balloon)) – lata 80. XX wieku, Chiny właśnie wprowadziły politykę jednego dziecka, aby kontrolować wielkość rodzin. Kiedy dwoje z jej trojga dzieci niszczy pozostałe w domu prezerwatywy, pomyliwszy je z balonami, Drolkar staje przed dylematem – premiera: 2 czerwca

„Rewolucja przegranych kobiet” (Women Is Losers) – ciężarna nastolatka postanawia zatrzymać dziecko po tym, jak jej przyjaciółka umiera podczas próby aborcji. Mierzy z problemami związanymi z byciem samotną matką w San Francisco lat 60. XX wieku. Film inspirowany prawdziwą postacią i piosenką Janis Joplin – premiera: 2 czerwca

„Niefortunny numerek lub szalone porno” (Bad Luck Banging Or Loony Porn) – kariera i reputacja licealnej nauczycielki zostają wystawione na próbę, gdy jej nagrana z mężem seks taśma wycieka do Internetu. Złoty Niedźwiedź na MFF w Berlinie – premiera: 3 czerwca

„Akademik” (The Dorm (2021)) – ZSRR, rok 1984. Grupa przyjaciół próbuje żyć własnym życiem i zachować godność pomimo skorumpowanego systemu. Samobójstwo młodej dziewczyny zmienia jednak dynamikę w akademiku. Nagroda na Sochi Open Russian Film Festival – premiera: 3 czerwca

„Nowy kurs” (Senior Moment) – emerytowany pilot testowy NASA traci prawo jazdy za udział w nielegalnych wyścigach, co wywraca jego życie do góry nogami. Zmuszony do korzystania z transportu publicznego mężczyzna spotyka kobietę, która jest jego całkowitym przeciwieństwem – premiera: 4 czerwca

„Dyktator” (The Dictator) – niepoprawna politycznie satyra z Sachą Baronem Cohenem w roli północnoafrykańskiego dyktatora, który odwiedza Stany Zjednoczone – premiera: 5 czerwca

„Przyszłość to samotne miejsce” (Future Is A Lonely Place) – aby zemścić się na człowieku odpowiedzialnym za śmierć swojej żony i córki w wypadku samochodowym, Frank popełnia przestępstwo i trafia do więzienia, w którym sprawca zdarzenia odsiaduje wyrok – premiera: 6 czerwca

„Wściekłe psy” (Reservoir Dogs) – film Quentina Tarantino z 1992 opowiadający o grupie nieznajomych, którzy zostają wybrani, żeby popełnić morderstwo idealne. Ale kiedy prosty napad kończy się krwawą zasadzką, bezwzględni zabójcy uświadamiają sobie, że jeden z nich jest kapusiem. Ale kto nim jest? – premiera: 7 czerwca

„Nie oddychaj 2” (Don't Breathe 2) – niewidomy weteran powraca, aby wyrwać swoją ukochaną kobietę z rąk bandziorów – premiera: 10 czerwca

„Nowy porządek” (New Order) – w dystopijnej przyszłości przepaść między klasami społecznymi w Meksyku coraz bardziej się pogłębia. Grupa uzbrojonych buntowników organizuje powstanie i przerywa przyjęcie weselne, biorąc jego uczestników jako zakładników – premiera: 10 czerwca

„Lhamo i Skalbe” (Lhamo And Skalbe) – Lhamo i Skalbe nie mogą się pobrać, gdy odkrywają, że mężczyzna jest dalej żonaty. Wspomnienia wracają, gdy bohater wyrusza w podróż w poszukiwaniu swojej byłej żony – premiera: 10 czerwca

„Jar” (Hasadek (Aka. Ravine) – węgierski położnik wiele lat temu opuścił swoją rodzinną wioskę w Rumunii. Kiedy wraca w rodzinne strony, musi zdecydować o losie swojego 17-letniego syna. Nagroda na Hungarian Film Week – premiera: 11 czerwca

„Poświęcenie” (Commitment (aka. Commitment Asli)) – Asli szuka opiekunki do dziecka, bo chce wrócić do pracy. Niedługo potem poznaje młodą kobietę o imieniu Gulnihal, która jest także matką. Pojawienie się Gulnihal w jej życiu skłania Asli, by stawiła czoła tajemnicom, przed którymi długo uciekała – premiera: 12 czerwca

„Ból i blask” (Dolor Y Gloria (aka. Pain and Glory) – gdy jego zdrowie zaczyna słabnąć, starzejący się reżyser filmowy Salvador Mallo zastanawia się nad związkami i doświadczeniami, które zbudowały jego życie – premiera: 12 czerwca

Nowości na HBO Max dla dzieci

„Między nami, misiaczkami” (We Baby Bears) – serial opowiada o perypetiach trzech małych braci niedźwiadków – Grizza, Pandy oraz Lodomira, którzy postanawiają odnaleźć nowy dom za pomocą magicznego pudełka – premiera: 3 czerwca, cały sezon

„Jabłko i Szczypior II” (Apple & Onion II) – Jabłko i Szczypior są nowi w mieście, a miasto jest nowe dla nich. I choć na początku czują się trochę niepewnie, to dzięki wrodzonemu entuzjazmowi odkryją swoją własną, wyjątkową ścieżkę przez życie – premiera odc. 24-36: 10 czerwca

„SpongeBob Kanciastoporty” – premiera: 4 czerwca

„SpongeBob: na suchym lądzie” – premiera: 11 czerwca

Nowe filmy i seriale dokumentalne na HBO Max

„Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin” (The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin) – serial dokumentalny przedstawiający kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktykach – premiera: 1 czerwca

„Przebudzenie wiosny: Ci, których znałeś” (Spring Awakening: Those You've Known) – pełnometrażowy dokument przedstawiający kulisy przygotowań do 15. rocznicy wystawienia „Przebudzenia wiosny" z udziałem oryginalnej obsady. Jego twórcy przedstawiają historię produkcji kultowego musicalu 15. lat po jego premierze – premiera: 1 czerwca

„Kryptonim Jane” (The Janes) – w Chicago w 1972 roku policja aresztowała siedem kobiet, które należały do tajnej grupy. Używając kryptonimu Jane i bezpiecznych domów, zbudowały podziemną usługę dla kobiet szukających bezpiecznej, niedrogiej i nielegalnej aborcji – premiera: 9 czerwca

Czerwcowe nowości w HBO Max dzień po dniu – od 1 do 15 czerwca 2022

1 czerwca



Bez skazy, odc. 1-13

Bez skazy II, odc. 1-16

Bez skazy III, odc. 1-15

Bez skazy IV, odc. 1-15

Bez skazy V, odc. 1-22

Bez skazy VI, odc. 1-19

Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin, odc. 1

Przebudzenie wiosny: Ci, których znałeś

Cios Gensana

Niania w Nowym Jorku

Plaża

Poniedziałki w Racine

Przysięga

Zmagania

Kochana mamusia nie żyje

Ostatni list do domu: Głos amerykańskich żołnierzy walczących w Iraku



2 czerwca



Balon

LOL

Rewolucja przegranych kobiet

Uśmiech Mony Lizy



3 czerwca



Metalokalipsa, odc. 1-20

Rozmowy z przyjaciółmi, odc. 1-12

Backstage II, odc. 1-30

Między nami, misiaczkami, odc. 1-10

Irina Rimes: Moja droga, odc. 1-3

Schody, odc. 7

Hacks II, odc. 7-8

Superman i Lois II, odc. 12

Niefortunny numerek lub szalone porno

Climax

Akademik

Księżniczka z ulicy

Lewy sercowy

Rosie O'Donnell: Szczerze i od serca

Rozsypać prochy

Cmentarz Narodowy w Arlington: Kwatera sześćdziesiąta

Polowanie na mysz

„My Gift" - koncert świąteczny Carrie Underwood

Requiem dla zabitych: Amerykańska wiosna 2014

Gwiazdorskie życie

Droga do szczęścia



4 czerwca



Nowy kurs

Księżna (2008)

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

SpongeBob Kanciastoporty



5 czerwca



Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 18

Byłem prostym człowiekiem

Dom, który zbudował Jack

Dyktator



6 czerwca



Miłość ponad czasem, odc. 4

Barry III, odc. 7

Dziecko, odc. 7

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 13

Baby Looney Tunes, odc. 77-78

Stone

Przyszłość to samotne miejsce

Wielki wieczór



7 czerwca



Blackout, odc. 1-6

Irma Vep, odc. 1

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 1

Przerwa z Sam Jay II, odc. 3

Gentleman Jack II, odc. 7

Historia pastora Teda Haggarda

Robert Klein bez taryfy ulgowej

Wściekłe psy



8 czerwca



Amen.



9 czerwca



Kryptonim Jane



10 czerwca



Metalokalipsa II, odc. 1-18

Metalokalipsa III, odc. 1-10

Metalokalipsa IV, odc. 1-12

Irina Rimes: Moja droga, odc. 4-5

Schody, odc. 8

Superman i Lois II, odc. 13

Jabłko i Szczypior II, odc. 24-36

Nie oddychaj

Nie oddychaj 2

Lhamo i Skalbe

Nowy porządek



11 czerwca



Kung Fu II, odc. 12

Poświęcenie

Jar

SpongeBob: na suchym lądzie

Z podniesionym czołem



12 czerwca



Noughts + Crosses II, odc. 1-4

Portland Tower, odc. 1

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 19

Ból i blask

Guermantes

Na życiowym zakręcie

Taniec rzeczywistości

Wszyscy wiedzą

Wybuchowa para



13 czerwca



Miłość ponad czasem, odc. 5

Barry III, odc. 8

Dziecko, odc. 8

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 14

Co każdy skaut wiedzieć powinien



14 czerwca



Matki, odc. 1-7

Matki II, odc. 1-6

Matki III, odc. 1-6

Irma Vep, odc. 2

Gentleman Jack II, odc. 8

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 2

Przerwa z Sam Jay II, odc. 4

Widzimy się wczoraj



15 czerwca



Primal, odc. 1-10Czytaj też:

