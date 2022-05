Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Kinga przyznaje się do kryzysu z Jankiem

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Marzena rozmawia z przyjaciółkami o nawiedzonym domu w Wadlewie. Wszystkie zauważają, że ich mężczyźni co noc wychodzą na wartę i wracają z niej zawsze lekko pod wpływem alkoholu. Postanawiają sprawdzić, co tak naprawdę panowie robią każdej nocy. Kazanowa wreszcie odkrywa, czego tak naprawdę bał się Bożydarek. Natomiast Laura dostaje trudne do przyjęcia wieści. Jedzie do Wrocławia, by przekazać je również Ance. Przyjacielowi Michała trudno znaleźć coś, co mogłoby opóźnić otwarcie nowego skrzydła w klinice Grażyny. Marysia dopełniła wszelkich formalności. Natomiast Kinga zwierza się Marcie z chwilowego kryzysu w związku z Jankiem. Przyjaciółka stwierdza, że z powodu wspólnej pracy w telewizji spędzają ze sobą zbyt dużo czasu. Tymczasem Mateusz jest niezadowolony z odwołanego przez Martę spotkania. Nie chce jednak dać tego po sobie poznać.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

