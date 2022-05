Weekend z Netflix. Lista nowości, które warto poznać

„Nasz ojciec”

Pewna kobieta dzięki testowi DNA dowiaduje się, że ma liczne rodzeństwo i ujawnia spisek, w który zamieszany jest lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.



„Nowy Eden”

Impreza odbywa się na tajemniczej wyspie, a jej organizatorem jest marka nowego napoju. To, co zaczyna się jako ekscytująca przygoda, wkrótce zamienia się w podróż ich życia. Ale raj nie jest tym, czym się wydaje... Witamy w Edenie.



„Prawnik z Lincolna”

Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.



„Skradzione serce”



Żona Simona zostaje zamordowana, a jej serce wycięte i przeszczepione Camili, żonie zamożnego mężczyzny. Spragniony zemsty Simon zagłębia się w niebezpieczne podziemie handlu organami. Przeznaczenie sprawia, że zakochuje się w Camili, która żyje dzięki sercu jego żony.



„Powrót do liceum”



W efekcie nieudanego wyczynu cheerleaderek zapadła w dwudziestoletnią śpiączkę. Teraz ma 37 lat, obudziła się i chce spełnić swoje marzenie z liceum - zostać królową balu.



„Krime story, Love story”

Drobny złodziejaszek i jego najlepszy przyjaciel mają okraść bogatego biznesmena. Po skończonej robocie sprawy przybierają jednak zupełnie nieoczekiwany obrót. Oglądaj bez ograniczeń.



„Rodzina idealna”

Początkowo Lucía jest zniesmaczona ekstrawagancką rodziną dziewczyny swojego syna, ale nie wie jeszcze, jaki wielki wpływ będą oni mieli na jej dotąd poukładane życie.





„Fuck Love Too”

W tej komedii romantycznej kilkoro nieszczęśliwych w życiu miłosnym przyjaciół zwraca się do siebie nawzajem o pomoc. Nie zawsze przynosi to jednak pozytywne rezultaty.



„Insiders”

W Insiders bierze udział 12 osób, które... nie będą wiedziały, że są uczestnikami! Wszyscy myśleli, że biorą udział w ostatnim etapie castingu, a w rzeczywistości byli już w programie. Insiders ma pokazać zachowania ludzi, kiedy wiedzą, że nikt na nich nie patrzy.



„Clark”

Serial fabularny „Clark” to historia człowieka, który przyczynił się do powstania określenia „syndrom sztokholmski”. Zobaczymy, jak udało mu się omamić i oczarować całą Szwecję, choć miał na koncie przemyt narkotyków, próby morderstwa, napaści, kradzieże i napady na banki.

