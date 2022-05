Nowości na HBO Max. Co warto obejrzeć w weekend?

W najbliższy weekend na HBO Max znajdziemy kilka propozycji wartych naszej uwagi. Przede wszystkim na platformie pojawił się „Candyman” Nii DaCosty i Jordana Peela, w którym twórcy opowiadają o pokoleniowym bólu i traumie. Nowością jest także dokument „Tina”, osobista opowieść o Tinie Turner, w której znana na całym świecie artystka przybliża nam swoje życie, opowiadając między innymi o latach przemocy fizycznej i psychicznej. Dla miłośników romantycznych klimatów dobrym wyborem będzie film „Zanim się pojawiłeś” z Emilią Clarke, znaną z „Gry o tron”. Poza tym, warto zagłębić się między innymi w biograficzną opowieść „Schody” o tajemniczej zbrodni, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych.

Co jeszcze obejrzymy na HBO Max w weekend? Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie.



„Tina”

Twórcy przedstawiają widzom kameralny portret ikony muzyki, Tiny Turner. W obrazie opowiadają o odniesionym przez nią w młodym wieku sukcesie, prywatnych i zawodowych problemach, z którymi artystka borykała się przez większość swojego życia i jej wielkim comebacku w latach 80., który zapewnił jej status międzynarodowej gwiazdy.



„Candyman”

Odkąd mieszkańcy sięgają pamięcią, osiedla mieszkaniowe w dzielnicy Cabrini Green w Chicago były terroryzowane przez przekazywaną z ust do ust przez lata opowieść o mającym nadprzyrodzone zdolności mordercy z hakiem zamiast ręki, łatwo przywoływanym przez tych, którzy odważyli się powtórzyć jego imię pięć razy, patrząc przy tym w lustro. Obecnie, dekadę po tym, jak ostatnia z wież Cabrini została zburzona, artysta Anthony McCoy (Abdul-Mateen II) i jego dziewczyna, dyrektorka galerii Brianna Cartwright (Teyonah Parris), przeprowadzają się do luksusowego loftu w Cabrini, teraz miasta zgentryfikowanego nie do poznania i zamieszkiwanego przez pnących się po drabinach społecznych milenialsów. Gdy kariera Anthony'ego zatrzymuje się w martwym punkcie, przypadkowe spotkanie ze staruszkiem z miasteczka (Colman Domingo) wystawia bohatera na przerażającą naturę prawdziwej historii Candymana. Pragnąć utrzymać swój status w chicagowskim świecie sztuki, Anthony zaczyna badać makabryczne szczegóły tej sprawy w swoim studiu, a tym samym czerpiąc z nich inspirację do swoich nowych dzieł. Nieświadomie otwiera tym drzwi do złożonej przeszłości, która niszczy jego własne zdrowie psychiczne i wyzwala przerażającą falę przemocy, która stawia go na kursie kolizyjnym z przeznaczeniem



„Miłość ponad czasem”



Clare zaprzyjaźnia się z 36-letnim Henrym, gdy sama ma zaledwie 6 lat. Podczas spotkania kilkanaście lat później, mężczyzna jej nie rozpoznaje. Nie ma świadomości kim ona jest, ponieważ ich poprzednie rozmowy odbywały się w jego przyszłości. Okazuje się bowiem, że Henry cierpi na rzadkie zaburzenie genetyczne.



„Zanim się pojawiłeś”



Pewnego dnia, pracująca w kawiarni, dwudziestosześcioletnia Lou Clark (Emilia Clarke) traci posadę. Po nieudanych próbach podjęcia nowej pracy, zdesperowana postanawia zatrudnić się jako opiekunka Willa Traynora (Sam Claflin), który przed dwoma laty w wyniku wypadku utracił władzę w swoim ciele.



„Zabójczy koktajl”



Sam dorastała w elitarnej grupie przestępczej zwanej "Firmą" i została wyszkolona na specjalistkę od najniebezpieczniejszych zleceń. Kiedy podczas jednego z zadań zabija niewłaściwą osobę, sprawy się komplikują, a Sam nie może już liczyć na wsparcie swojej organizacji.



„Schody”

Oparta na faktach opowieść koncentruje się na życiu Michaela Petersona, jego rozległej rodzinie z Północnej Karoliny oraz podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson. Colin Firth i Toni Collette w rolach głównych.





„Turysta”

Cierpiący na amnezję Mężczyzna budzi się na australijskim odludziu. Musi wykorzystać posiadane wskazówki, żeby odkryć swoją tożsamość, zanim dogoni go przeszłość.



„Dziecko”

W serialu „Dziecko” Michelle De Swarte („The Duchess”) występuje w roli 38-letniej Natashy, która jest wściekła, że wszyscy jej najbliżsi przyjaciele mają dzieci. Ale kiedy niespodziewanie w jej życiu pojawia się dziecko, jej życie nagle dramatycznie się zmienia. Kontrolujące, manipulujące, ale też niesamowicie urocze dziecko zmienia życie głównej bohaterki w surrealistyczny horror. Kiedy kobieta odkrywa prawdziwą naturę swojego dziecka, podejmuje coraz bardziej desperackie próby pozbycia się go. Ona nie chce dziecka, ale dziecko zdecydowanie pragnie jej.



„Miasto jest nasze”

Na początku nowego tysiąclecia policja z Baltimore nie była w stanie powstrzymać rosnącej fali przestępczości, ale zamiast skupić się na prewencji, przeprowadzała masowe aresztowania i wypowiedziała wojnę narkotykom. Twórcy serialu przedstawiają kulisy pracy wydziału policji, dla którego ważniejsze są statystyki niż faktyczna walka z przestępczością, co sprawia, że dowództwo nie jest w stanie nadzorować pracy zespołu zadaniowego oraz pociągać do odpowiedzialności łamiących zasady funkcjonariuszy. Kiedy w 2017 roku wybuchł skandal i wyszły na jaw przestępstwa popełniane przez policjantów z Baltimore, okazało się, że doniesienia o korupcji szerzącej się wśród pracujących pod przykrywką policjantów pojawiały się od niemal dziesięciu lat, ale komendanci wydziału z Baltimore wierzyli, że należy za wszelką cenę chronić każdą jednostkę, której funkcjonariusze rekwirują na ulicach miasta broń i narkotyki. Serial „Miasto jest nasze” przedstawia skorumpowanie i deprawację członków oddziału, który mógł działać ponad zasadami.



„France”



Gwiazda dziennikarstwa ma pełne ręce roboty jako prowadząca talk-show, reporterka wojenna, matka i żona. Po wypadku samochodowym, w którym rani kierowcę skutera, jej uporządkowany świat wymyka się spod kontroli.



„Nowicjat”

Obraz opowiada o młodej kobiecie przygotowującej się do zostania zakonnicą, która zmaga się z problemami wiary, seksualności i zmianami w życiu Kościoła po II Soborze Watykańskim.





„Hacks”



Serial, który zgłębia tajniki relacji, która zawiązuje się pomiędzy Deborah Vance, legendarną komiczką z Las Vegas, a 25-letnią roszczeniową dziewczyną wyrzuconą poza nawias.Czytaj też:

