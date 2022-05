„M jak miłość”. Widzów serialu czekają dziś niezapomniane emocje

Co czeka nas w 1658. odcinku serialu „M jak miłość”? Argasiński odkrywa w końcu, że Patrycja ukrywa się z Łukaszem w leśniczówce i od razu jedzie na miejsce, mając nadzieję, że nakłoni żonę, by do niego wróciła. Tymczasem Franka, Paweł i Basia też wybierają się razem do Grabiny. Wcześniej córka Zduńskiego pada jednak ofiarą intrygi zaplanowanej przez Anię, która postanawia skłócić dziewczynę z Jaśkiem.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

