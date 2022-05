Co dziś w serialu „Stulecie Winnych”? Streszczenie nowego odcinka

Akcja czwartego sezonu „Stulecie Winnych” rozrywa się w latach 1976-1989, czyli w czasie dużych zmian gospodarczo-politycznych. W Polsce pogłębia się kryzys, powstaje bunt, który skutkuje strajkami. Rodzi się Komitet Obrony Robotników. Te wydarzenia szczególnie trudno przyjmuje Michelle (Maria Pawłowska), która przyszłość wiąże z krajem swojego ojca oraz Michał Junior (Marcin Franc), wraz z żoną Agnieszką (Ina Sobala) wierzący, że władza Polski jeszcze będzie demokratyczna i sprawiedliwa. Czwarty sezon obejmuje również czas wybuchu stanu wojennego. Noc, którą pamiętają wszyscy Polacy, kiedy gen. Jaruzelski wypowiedział słynne zdanie, zbiera tragiczne żniwo także wśród serialowej rodziny mieszkającej w podwarszawskim Brwinowie. Jak w trudnych czasach odnajdą się bohaterowie serialu?

Co w nowym odcinku serialu „Stulecie Winnych”?

Ania z utęsknieniem czeka na wakacyjny przyjazd Ewy i Stasia. Michał ma nadzieję, że uda im się wyjechać tylko we dwoje na wymarzony tydzień na Mazury. Janusz jest u kresu wytrzymałości. Od 3 lat jest szantażowany i śledzony, mimo zapewnień, że nie ma dostępu do teczek z archiwum umorzonych śledztw, kolekcjonowanych przez jego matkę. Michał Jr kandyduje do sejmu z listy Solidarności. Michelle i Wojtek pomagają organizować mu wiece wyborcze. Wojtek jeszcze się nie odkochał, cały czas zabiega o względy Michelle. Janusz robi się coraz bardziej zazdrosny. Ula i Jula szykują się do egzaminów na maturze. Na szkolnym spotkaniu, Ania opowiada o swojej książce i o tym co dla niej najważniejsze - o miłości i rodzinie Winnych, która przetrwała dwie wojny.

Kiedy emisja serialu „Stulecie Winnych”?

Serial „Stulecie Winnych” emitowany jest w każdą w niedzielę o godzinie 20.15 na TVP1.

