Dziś w „M jak miłość”. Nieśpielak znów zjawia się w Grabinie, Kisielowa poluje na zboczeńca

Co czeka nas w 1657. odcinku serialu „M jak miłość”? Basia zdradza w tajemnicy Barbarze, że wybiera się do Dawida i planuje spędzić u niego całą noc. Po kilku godzinach nastolatka spotyka za to w lesie tajemniczego chłopaka Antka który później odnajduje ją w domu Mostowiaków. Poza tym w Grabinie kolejny raz zjawia się profesor Nieśpielak i nie tylko znów wprasza się do Rogowskich, co Arturowi coraz mniej się podoba ale też odwiedza miejscowego księdza, od którego próbuje wydobyć pewne informacje. Jagoda na nowo sprzecza się w sklepie z Tadeuszem, a gdy chce sadownika przeprosić, sytuacja tylko się pogarsza. Tymczasem Kisielowa wciąż poluje na zboczeńca, który grasuje w lokalnym lesie.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Czytaj też:

„365 dni: Ten dzień” króluje na Netflix w 75 krajach. Film ma 0 proc. na Rotten Tomatoes